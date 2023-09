DIRETTA/ Padova Novara (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (Serie C, 20 settembre 2023)

DIRETTA PADOVA NOVARA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Nel raccontare dei precedenti della diretta di Padova Novara il primo ricordo è quello della finale per la promozione in Serie A: stagione 2010-2011, Attilio Tesser (neopromosso) contro Alessandro Dal Canto, i piemontesi avevano centrato la doppia promozione grazie allo 0-0 dell’Euganeo poi sigillato dal 2-0 del Silvio Piola, qui con i gol realizzati da Pablo Gonzalez e Marco Rigoni e un’espulsione decisiva di César, da cui si era anche generata la punizione del vantaggio al 14’ minuto. Va anche ricordato che quel Padova aveva in campo uno Stephan El Shaarawy abbastanza determinante, costretto a uscire al 17’ per infortunio.

In termini generali invece abbiamo 10 sfide a partire da quel campionato cadetto e arrivando allo scorso febbraio: quattro vittorie del Novara e altrettanti pareggi, solo due successi del Padova che per l’unica volta ha festeggiato all’Euganeo nel febbraio 2014, sempre in Serie B. L’ultima affermazione esterna della squadra piemontese invece è arrivata nel campionato scorso: in questo stadio era finita 2-1 in favore del Novara, poi il Padova si era vendicato con il 3-1 del ritorno. (agg. di Claudio Franceschini)

PADOVA NOVARA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Padova Novara sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Padova Novara in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

PADOVA NOVARA: LA PRESENTAZIONE DEL MATCH DI SERIE C

Padova Novara, in diretta mercoledì 20 settembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Euganeo di Padova, sarà una sfida valida per la quarta giornata del campionato di Serie C. Le due squadre si presentano all’appuntamento con stati d’animo completamente differenti. La squadra veneta arriva con grande fiducia, avendo ottenuto una vittoria solida contro l’Alessandria con un punteggio di 2-1. prendendosi così il secondo posto in classifica dietro la Virtus Verona a punteggio pieno.

Nel frattempo, il Novara sta vivendo un momento difficile, trovandosi attualmente al penultimo posto in classifica dopo una sconfitta per 0-3 contro il Trento. Nella stagione precedente, queste due squadre si sono sfidate in due occasioni nella regular season, ottenendo una spartizione equa dei punti. Il Novara ha prevalso nell’incontro d’andata con un punteggio di 2-1, mentre nella partita di ritorno, la formazione veneta ha ottenuto una convincente vittoria per 3-1.

PROBABILI FORMAZIONI PADOVA NOVARA

Le probabili formazioni della diretta Padova Novara, match che andrà in scena allo stadio Euganeo di Padova. Per il Padova, Vincenzo Torrente schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Donnarumma; Belli, Crescenzi, Delli Carri; Kirwan, Varas, Radrezza, Cretella, Villa ; Bortolussi, Liguori. Risponderà il Novara allenato da Daniele Buzzegoli con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Desjardins; Boccia, Bonaccorsi, Bertoncini, Migliardi; Calcagni, Ranieri, Speranza; Gerardini, Scappini, D’Orazio.

PADOVA NOVARA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Padova Novara, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Padova con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.67, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Novara, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.75.











