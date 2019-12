Diretta Paganese Catania/ Streaming video tv: siciliani per il tris (Serie C)

Paganese Catania, diretta dall’arbitro Paride Tremolada, è una delle sfide che saranno recuperate mercoledì 11 dicembre, valida per la tredicesima giornata del girone C del campionato italiano di Serie C 2019-2020. L’incontro si disputerà a partire dalle ore 14.30 presso l’impianto sportivo Marcello Torre, intitolato alla memoria dell’ex presidente della società, nonché sindaco di Pagani, del quale ricorre il trentanovesimo anniversario della scomparsa (previsto un minuto di silenzio prima del fischio d’inizio). Le squadre che scenderanno in campo sono animate da motivazioni neppure troppo diverse. I padroni di casa, spinti dal sostegno della tifoseria amica, proveranno a invertire il trend negativo dell’ultimo periodo, che li ha visti vincere solo una delle cinque partite più recenti del torneo. I tre punti li proietterebbero direttamente al nono posto, in coabitazione con Vibonese (una gara in meno) e Teramo. Gli etnei, dal canto loro, si trovano in sesta posizione a quota 27 punti e puntano ad accorciare il divario che li separa dal terzo posto, occupato da Bari, Potenza e Ternana (36). In caso di successo, per i siciliani si tratterebbe del terzo trionfo consecutivo in campionato.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Per seguire la diretta tv di Paganese Catania, mercoledì 11 dicembre 2019, non sarà possibile collegarsi sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. La trasmissione della partita sarà garantita da Eleven Sports, come del resto accade per tutte le gare del campionato di Serie C. La visione dell’incontro in diretta streaming video attraverso il sito dell’emittente o mediante la sua app ufficiale sarà riservata agli abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI PAGANESE CATANIA

Proviamo ora a ipotizzare le probabili formazioni di Paganese Catania, sfida infrasettimanale che potrà dire molto sulle ambizioni stagionali delle due compagini. La squadra di casa dovrebbe schierarsi con il consueto 3-5-2, con Baiocco tra i pali, protetto dai baluardi difensivi Schiavino, Stendardo e Panariello. Nella linea a tre di centrocampo troveranno collocazione Caccetta, Capece e Gaeta, mentre sulle corsie laterali agiranno a destra Mattia (in gol nell’ultimo turno contro il Catanzaro) e a sinistra Perri. In attacco, spazio al tandem Guadagni-Diop. Per quanto concerne gli ospiti, il modulo prescelto dovrebbe essere il 4-2-3-1, interpretato da Furlan in porta e da Calapai, Silvestri, Esposito e Pinto a ridosso della linea dei 16 metri. Nella tonnara di mezzo assoluta libertà per Biagianti e Rizzo, che avranno il compito di spezzare le avanzate avversarie e rilanciare l’azione, con Biondi (match winner domenica 8 dicembre al “Massimino” contro il Rende), Mazzarani e Di Molfetta a condurre le folate offensive e rifornire il proprio terminale offensivo, che risponde al nome di Di Piazza.

PRONOSTICO E QUOTE

Pronostico scontato, almeno sulla carta, secondo l’agenzia di scommesse sportive Snai. Il segno 2 è, infatti, quotato a 2,05, mentre il pareggio al termine dei 90 minuti regolamentari paga 3,20 volte l’importo scommesso. L’ipotesi più remunerativa, tuttavia, è rappresentata dal segno 1, quotato a 3,55.



