Diretta Paganese Rieti/ Streaming video tv: buona occasione per Erra (Serie C)

Paganese Rieti, che verrà diretta dal signor Luigi Catanoso, va in scena alle ore 17:30 di domenica 16 febbraio nel contesto del girone C per la Serie C 2019-2020, che è arrivata alla sua 26^ giornata. I 5 punti di penalizzazione potrebbero essere l’anticamera di un provvedimento più serio e “definitivo” sulla stagione dei laziali, che al netto di questa sanzione sarebbero terzultimi in classifica in uno scenario che cambierebbe poco. Domenica scorsa è arrivato un tremendo ko interno contro il Catanzaro; il Rieti dunque ha bisogno di punti utili per migliorare la sua situazione, aspettando eventualmente di conoscere anche il suo futuro a livello societario. Per quanto riguarda la Paganese, dopo stagioni di sofferenza sta arrivando il riscatto: i campani sognano un posto nei playoff che hanno anche agguantato (virtualmente) nel corso di questo campionato. Naturalmente bisogna ancora staccare definitivamente il gruppo retrocessione e, da questo punto di vista, il pareggio a reti bianche di Rende non è stato brillantissimo; vedremo come andranno le cose oggi nella diretta di Paganese Rieti, aspettando la quale possiamo valutare le scelte dei due allenatori in materia di probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Paganese Rieti non sarà trasmessa sui canali del nostro Paese: come sempre l’appuntamento con la stagione della terza divisione, anche per quanto riguarda le partite di Coppa Italia, è con la piattaforma Eleven Sports che ne fornisce l’intera gamma. La sfida di oggi sarà dunque disponibile in diretta streaming video; ricordiamo che è possibile abbonarsi al servizio, sottoscrivendo un contratto stagionale, oppure ogni settimana acquistare la singola partita ad un prezzo che il portale ha stabilito all’inizio dell’annata, e che potrebbe variare in determinati casi debitamente segnalati.

PROBABILI FORMAZIONI PAGANESE RIETI

Per Paganese Rieti Alessandro Erra punta sul 3-5-2, con Abou Diop come principale terminale offensivo di una squadra che avrà in Alberti (favorito su Caetano Calil) il secondo attaccante. Carotenuto e Perri fanno gli esterni di centrocampo, e in fase difensiva dovranno chiaramente sistemarsi in linea con la difesa che sarà formata da Mariano Stendardo, Panariello e Sbampato a protezione del portiere Baiocco. In mezzo c’è Capece, la cui regia dovrebbe essere supportata da Bramati e Gaeta ma con Caccetta che potrebbe essere titolare. Rieti schierato invece con un 3-4-1-2: a centrocampo un giocatore in meno perché De Paoli avanza tra le linee e si posiziona alle spalle di De Sario e Persano, dunque una mediana nella quale Tirelli e Serena giocheranno come doppio playmaker, mentre Tiraferri e Zanchi saranno gli esterni con Del Regno e Raffaele Russo che potrebbero rendere la formazione più offensiva partendo larghi. Aquilanti comanda la difesa a protezione di Merelli: insieme a lui giocheranno Granata e Celli.

QUOTE E PRONOSTICO

Sono i padroni di casa ad essere favoriti nel pronostico di Paganese Rieti: il segno 1 sancito dall’agenzia di scommesse Snai vi permetterebbe infatti di guadagnare una somma corrispondente a 1,65 volte quanto giocato, mentre per il segno 2 che identifica la vittoria esterna dei laziali siamo a 5,00 volte quanto messo sul piatto. Il pareggio, eventualità regolata come sempre dal segno X, porta in dote con questo bookmaker una vincita che ammonta a 3,65 volte la puntata.



