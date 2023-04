DIRETTA/ Palermo Benevento streaming video tv: dominio rosanero nei precedenti

DIRETTA PALERMO BENEVENTO: TESTA A TESTA

Manca poco al fischio d’inizio della partita in diretta Palermo Benevento soffermiamoci ad analizzare i precedenti tra le due formazioni. Tra Serie B e Lega Pro, sono sette le gare disputate nella storia tra siciliani e campani, bilancio totalmente a favore dei rosanero: cinque vittorie per il Palermo, due pareggi e invece nessuna vittoria per il Benevento.

Il primo doppio confronto risale alla stagione 1999/2000: pareggio per 1-1 all’andata e vittoria del Palermo per 1-2 al ritorno. Tre le gare disputate in Serie B, le prime due nella stagione 2018/2019: 0-0 all’andata e vittoria rosanero per 1-2 al ritorno. Infine, abbiamo la gara di ritorno dello scorso 4 dicembre 2022: risultato di 0-1 per la formazione allenata da Eugenio Corini, timbro decisivo del solito Brunori. (Aggiornamento di MB)

PALERMO BENEVENTO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Palermo Benevento sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Palermo Benevento in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

SICILIANI FAVORITI!

Palermo Benevento, in diretta sabato 22 aprile 2023 alle ore 16.15 presso lo Stadio Renzo Barbera di Palermo, sarà una sfida valida per la 34^ giornata del campionato di Serie B. Ci si gioca tanto tra due squadre che non vincono ormai da troppo tempo e che hanno bisogno di punti importanti per la classifica.

Il Palermo è decimo in classifica con 43 punti, a -3 dalla zona playoff. I rosanero hanno raccolto sin qui dieci vittorie, tredici pareggi e dieci sconfitte. Solo un punto nelle ultime tre uscite: nell’ultimo turno è arrivata la sconfitta per 3-2 contro il Venezia. Il Benevento, invece, è ultimo a quota 30 punti, a-4 dai playout e a -7 dalla salvezza diretta. Dopo tre ko di fila, i giallorossi nell’ultimo turno hanno raccolto un pareggio per 1-1 contro la Reggina.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO BENEVENTO

Qualche dubbio da sciogliere per gli allenatori di Palermo e Benevento, andiamo a scoprire le probabili formazioni del match del Barbera. Partiamo dai rosanero, in campo con il consueto 3-5-2: Pigliacelli, Mateju, Nedelcearu, Marconi, Valente, Saric, Gomes, Verre, Aurelio, Soleri, Brunori. Passiamo adesso alle Streghe, schierate con 3-4-3: Paleari, Veseli, Glik, Tosca, Improta, Schiattarella, Acampora, Foulon, Carfora, Simy, Tello.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Palermo Benevento vedono favorita la formazione di Eugenio Corini. Prendiamo spunto dai numeri di Eurobet: la vittoria del Palermo è a 2,00,il pareggio è a 3,30, mentre il successo del Benevento paga 3,85. Non si profilano molte reti secondo i bookmakers: Under 2,5 a 1,65 e Over 2,5 a 2,10. Equilibrio tra Gol e No Gol, rispettivamente a 1,87 e 1,83.

