DIRETTA/ Benevento Reggina video streaming tv: dominio campano nei precedenti

DIRETTA BENEVENTO REGGINA, TESTA A TESTA

Poco tempo all’inizio della diretta Benevento Reggina valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie B. Prima di tuffarci nelle emozioni della sfida andiamo a vedere i precedenti tra le due squadre: allo stadio “Vigorito” di Benevento sono solo quattro gli incroci tra sanniti e calabresi. La prima volta (11 aprile 2015) i padroni di casa si imposero con un poker scandito dalle reti di D’Agostino, Mazzeo e dalla doppietta firmata da Marotta.

Diretta/ Reggina Venezia (risultato finale 1-0): 2^ vittoria di fila per gli amaranto

Il 12 settembre 2020, invece, amichevole vinta dai giallorossi per 2-1 mentre il 29 luglio 2021 altra sfida amichevole vinta dai sanniti per 3-1. Quarto successo su quattro sfide in favore del Benevento il 27 novembre 2021: anche in quell’occasione netto 4-0 grazie ai gol realizzati da Viviani, Lapadula, Ionita e Tello. Bilancio, quindi, nettamente a favore del Benevento. Per la Reggina oggi l’occasione di invertire un trend assai negativo. (Giulio Halasz)

Diretta/ Benevento Spal (risultato finale 1-3): colpaccio emiliano al Vigorito!

BENEVENTO REGGINA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Benevento Reggina sarà possibile visionarla sia su Sky Sport, Dazn e Helbiz. Per avere accesso alla trasmissione della gara tramite Sky, è necessario dotarsi di sottoscrizione al pacchetto Calcio. Anche per Dazn ci vuole l’abbonamento con l’utente che potrà scegliere se abbonarsi con canone mensile o annuale.

La diretta di Benevento Reggina è disponibile in streaming video attraverso le applicazioni di Sky Go e Dazn, scaricabili e accessibili per computer, tablet e smartphone.

GARA IMPORTANTE AL VIGORITO

La diretta Benevento Reggina, in programma sabato 15 aprile alle ore 14:00, racconta di due squadre che lottano per obiettivi ben diversi. I giallorossi sono ultimi a 29 punti con i playout distanti cinque lunghezze e la salvezza ulteriori due punti. A preoccupare è la vittoria che manca dal 18 febbraio: da lì in poi tre pareggi e quattro sconfitte tra cui l’ultima, 3-1 con la Spal. La Reggina invece lotta per rimanere ai playoff e la vittoria col Venezia per 1-0, la seconda di fila dopo il 3-1 di Perugia, ha permesso agli amaranto di piazzarsi a +5 dal Palermo nono.

Diretta/ Perugia Reggina (risultato finale 1-3) streaming video tv: la chiude Canotto

In casa il Benevento è senza dubbio la peggior squadre della Serie B con appena 13 punti in 16 partite: è l’unico club ad avere meno punti che gare. La vittoria tra le mura amiche manca dal 18 febbraio quando le Streghe vinsero 1-0 col Brescia. La Reggina invece è quinta per risultati fuori casa anche se il recente 3-1 al Perugia è solamente la prima vittoria dopo cinque sconfitte di fila in trasferta.

BENEVENTO REGGINA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Benevento Reggina vedono i giallorossi schierarsi col 3-5-2. In porta Paleari, pacchetto difensivo composto da Veseli, Tosca e il classe 2001 Pastina. A centrocampo Letizia e Foulon sono i due esterni con Improta, Schiattarella e Tello a formare il trio centrale. In attacco giovanissimo Carfora (2006) e Pettinari.

Risponde la Reggina con il 3-1-4-2. Colombi difenderà la porta dei calabresi mentre Cionek, Camporese e Loiacono si piazzeranno davanti a lui. Crisetig in mediana garantirà equilibrio dietro a Bouah, Fabbian, Liotti e Pierozzi. I due attaccanti saranno Strelec e Rivas.

BENEVENTO REGGINA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Benevento Reggina vedono indossare i panni della favorita alla squadra di casa a 2.62. Sempre secondo bet365, il due fisso è dato invece a 2.75 con la X relativo al pareggio tra le due compagini a 3.10.

La Reggina riuscirà ad uscire indenne dal Vigorito? L’X2 è a 1.46 mentre il segno Over 2.5 è dato a 2.40 contro l’1.53 dell’Under. Il Gol invece offerti a 2,05 rispetto all’1.70 del No Gol.

© RIPRODUZIONE RISERVATA