DIRETTA/ Venezia Palermo video streaming tv: molti pareggi nelle ultime sfide

DIRETTA VENEZIA PALERMO: TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta di Venezia Palermo, partita valevole per la trentatreesima giornata del campionato italiano di Serie B. Andiamo ora a vedere i precedenti tra le due formazioni che raccontano di ben otto partite sul campo dei lagunari. La prima sfida risale al 15 aprile 1995, 2-1 in favore dei veneti nel campionato di Serie B. Il 26 novembre 1995, invece, la prima sfida terminata con un pareggio, 1-1 nel torneo cadetto.

Per arrivare alla prima vittoria dei rosanero bisogna catapultarsi al 10 novembre 2002 quando il Palermo si impose 2-0 al “Penzo” nella sfida valevole per il campionato di Serie B. Due pareggi con lo stesso risultato (1-1) nelle ultime due sfide: il 6 giugno 2018 reti realizzate da La Gumina e Marsura mentre l’11 marzo 2019 gol firmati da Bocalon e Puscas dopo il calcio di rigore fallito da Nestorovski. (Giulio Halasz)

VENEZIA PALERMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Venezia Palermo sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Venezia Palermo in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

LAGUNARI FAVORITI!

Venezia Palermo, in diretta sabato 15 aprile 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Pierluigi Penzo di Venezia, sarà una sfida valida per la 32^ giornata del campionato di Serie B. Lagunari ancora in bilico dopo l’ultima sconfitta di Reggio Calabria, dopo 2 vittorie consecutive il Venezia è tornato a fermarsi ed ora fa parte del gruppo a quota 36 punti, con Cittadella e Cosenza, al confine della zona play out, con la salvezza diretta che resta comunque ancora a portata di mano.

Il Palermo è sempre un osso duro, i rosanero hanno pareggiato senza reti contro il Cosenza in casa nel turno del Lunedì dell’Angelo e restano staccati di 3 lunghezze dall’ottavo posto e dalla zona play off, servirà un altro tipo di continuità ai siciliani in questo finale di campionato per staccare un biglietto per la post-season. All’andata Venezia corsaro con una vittoria di misura al “Barbera”, pareggio 1-1 nell’ultimo precedente di campionato tra le due squadre disputato al “Penzo” l’11 marzo 2019.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA PALERMO

Le probabili formazioni della diretta Venezia Palermo match che andrà in scena allo stadio Pierluigi Penzo di Venezia. Per il Venezia, Paolo Vanoli schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Joronen; Svoboda, Ceppitelli, Carboni; Candela, Milanese, Tessmann, Ellertsson; Zampano, Phjanphalo, Johnsen. Risponderà il Palermo allenato da Eugenio Corini con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Pigliacelli; Mateju, Nedelcearu, Marconi; Valente, Saric, Gomes, Verre, Aurelio; Soleri, Brunori.

VENEZIA PALERMO LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Venezia Palermo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie B. La vittoria del Venezia con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Palermo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.50.

