DIRETTA PALERMO COSENZA/ Video streaming tv: siciliani ok nei precedenti

DIRETTA PALERMO COSENZA: TESTA A TESTA

Sta per approssimarsi la diretta di Palermo Cosenza, partita valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie B. Andiamo ora a vedere i precedenti tra rosanero e calabresi allo stadio “Renzo Barbera”: questa sarà la sfida numero 7 con un bilancio di tre vittorie dei siciliani, un successo ospite e due pareggi. La prima sfida risale al 9 aprile 1995 in Serie B, 2-1 in favore del Palermo. Il primo successo ospite, invece, risale al 12 novembre 1997 con il punteggio di 1-3.

Passando alle sfide più recenti, infine, Palermo-Cosenza del 3 novembre 2018 è terminata 2-1 con le reti realizzate da Salvi, Baclet e Puscas a tempo praticamente scaduto. Pareggio con gol (1-1), infine, il 23 dicembre 2001 nel campionato di Serie B. (Giulio Halasz)

DIRETTA PALERMO COSENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Palermo Cosenza sarà disponibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, canali ai numeri 201 e 202 del decoder e dunque appuntamento riservato agli abbonati alla televisione satellitare, con l’alternativa della diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che non comporta costi aggiuntivi.

Ovviamente sappiamo bene che tutta la Serie B è fornita dalla piattaforma DAZN, che possiede i diritti per trasmettere i suoi match: di conseguenza sarà una visione di Palermo Cosenza in diretta streaming video (a meno che abbiate a disposizione una smart tv dotata di connessione a internet) utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone, e chiaramente dovrete aver sottoscritto un abbonamento al servizio.

PUNTI IMPORTANTI AL BARBERA!

Palermo Cosenza è in diretta dal Renzo Barbera, alle ore 20:30 di lunedì 10 aprile: rappresenta il posticipo nella 32^ giornata del campionato di Serie B 2022-2023. Partita molto intrigante: il Palermo si è fatto battere dal Parma e i ducali hanno operato il sorpasso in classifica, entrando in questo turno dunque la squadra rosanero non sarebbe qualificata ai playoff ma certamente la rimonta operata può consentire di lottare fino all’ultimo per un obiettivo che l’ambizione della nuova proprietà aveva assolutamente messo in conto, e che rimane per l’appunto alla portata.

A proposito di rimonte, straordinaria quella del Cosenza: i lupi, a lungo ultimi in classifica, hanno iniziato a marciare e sono reduci da tre vittorie consecutive (tutte per 1-0), blindando la porta hanno anche reso del tutto possibile l’obiettivo della salvezza, anche e addirittura senza dover passare dai playout. Sarebbe un’impresa per William Viali, ma intanto bisognerà vedere come andranno le cose nella diretta di Palermo Cosenza; aspettando che la partita cominci facciamo qualche rapida considerazione sulle scelte dei due allenatori, leggendo le probabili formazioni.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO COSENZA

È del tutto probabile che per la diretta Palermo Cosenza Eugenio Corini restituisca la maglia da titolare a Brunori: il capitano farebbe coppia con uno tra Soleri e Tutino, il modulo sarà il 3-5-2 con Valente e Aurelio (o Masciangelo) che coprirebbero le fasce laterali sulla linea mediana, con Claudio Gomes schierato da frangiflutti nel settore nevralgico tra le due mezzali Saric e Segre, con Verre che torna a disposizione ed è un’alternativa. In difesa è importante il rientro di Nedelcearu: potrebbe farcela anche Ivan Marconi, con loro due giocherebbe Mateju (poi uno tra Buttaro e Graves) con Pigliacelli in porta.

Viali non avrà a disposizione D’Orazio (squalificato), quindi come terzini sinistro dovrebbe giocare Rispoli che cambierebbe fascia di competenza, lasciando Martino sulla destra. Rigione e Vaisanen i due centrali difensivi davanti a Micai, in mediana invece Calò si gioca il posto con Voca – confermato Brescianini – mentre sugli esterni avremmo come sempre Aldo Florenzi e Marrasi. Delic (o Finotto) e Nasti saranno i due attaccanti; possibile anche un cambio di modulo con il 4-2-3-1 o anche un 4-3-1-2, in questi due casi D’Urso potrebbe avere una maglia da titolare tra le linee.

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondendo il discorso sulla diretta di Palermo Cosenza possiamo dare uno sguardo alle quote sulla partita valida per la 32^ giornata nel campionato di Serie B, emesse in particolare dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,70 volte la giocata; il segno X che regola il pareggio porta in dote una somma che equivale a 3,65 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite ha un valore, con questo bookmaker, che è pari a 5,00 volte la quota messa sul tavolo.

