Diretta/ Cosenza Pisa (risultato finale 1-0) video tv: la decide un gol di Nasti!

DIRETTA COSENZA PISA (RISULTATO FINALE 1-0): CALABRESI VINCONO E CONVINCONO: LA DECIDE UN GOL DI NASTI

Game over a Cosenza tra i padroni di casa e il Pisa. Finisce sul risultato di 1-0, grazie al gol decisivo di Nasti. Nel finale della partita, i nerazzurri hanno provato in ogni modo a riaprirla, costruendo anche alcune occasioni potenzialmente pericolose. In pieno recupero, attorno al novantatreesimo minuto, Moreo viene fermato con le cattive da Marras e guadagna un calcio di punizione da cui però non scaturisce nulla. Dopo cinque minuti di battaglia il direttore di gara manda le due formazioni negli spogliatoi! Il Cosenza dunque batte il Pisa 1-0 e si gode tre punti preziosissimi in chiave salvezza. La giocata siglata nel primo tempo dal giocatore rossoblu consegna la terza vittoria di fila alla compagine calabrese. Cadono invece per la seconda volta consecutiva i toscani di D’Angelo. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

LA SBLOCCA NASTI!

Cosenza Pisa ferme sul risultato live di 1-0 quando abbiamo ormai superato la prima ora di gioco. Alla fine del primo tempo, la formazione rossoblu ha spezzato l’equilibrio della partita, grazie ad un gol di Nasti. Dal limite dell’area, bella palla di Marras sul secondo palo per il giovane attaccante scuola Milan, bravo ad anticipare Moreo e Caracciolo e ad insaccare alle spalle del portiere avversario. 1-0. Nella ripresa il Cosenza si getta subito alla ricerca del raddoppio e si rende immediatamente pericoloso dalle parti della difesa nerazzurra: Marras si infila pericolosamente in area dalla destra, Nicolas è tempestivo ad intervenire coi piedi. Al cinquantaduesimo chance per Marin con il destro: tentativo impreciso e palla fuori dallo specchio. Al sessantaduesimo super intervento di Micai, con il portiere rossoblu straordinario nel dire no prima a Gliozzi e poi a Moreo. Prova a reagire il Pisa. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

COSENZA PISA, CI PROVA DELIC!

Abbiamo ampiamente superato la prima mezzora di Cosenza Pisa e il risultato live è sempre fermo sullo 0-0. Non sono mancate le occasioni in questo primo spezzone della partita: al diciannovesimo Mastinu manca di poco il bersaglio, con una conclusione da fuori area velenosa. Poco dopo ci prova Moreo, con un destro che termina di poco a lato. Ancora Mastinu, attorno al ventitreesimo, cerca la soluzione vincente: tentativo ambizioso ma privo di precisione, palla fuori. Al venticinquesimo chance per D’Orazio, su assist di Rigione: tentativo centrale non irresistibile e Nicolas fa sua la sfera. Si alzano ancora i ritmi e attorno alla mezzora del primo tempo va segnalato un ottimo spunto sulla corsia destra da parte di Martino, con un traversone che trova l’inzuccata di Martino: palla alta. (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

PRIMO SQUILLO: MASTINU AL VOLO!

Cosenza Pisa in campo da circa quindici minuti di gioco e risultato live fermo sullo 0-0. Partita abbastanza frizzante in questo primo scorcio, con alcune occasioni da segnalare. La prima al quarto giro d’orologio, con Esteves che si prende la responsabilità di liberare una conclusione da fuori area: è attento Micai a bloccare il pallone e a sventare il potenziale pericolo. Cosenza minaccioso al quinto, sulla punizione di Brescianini, con De Vitis costretto questa volta a prolungare in calcio d’angolo per evitare problemi. Al sesto bella ripartenza dei nerazzurri, con Moreo che va alla conclusione ma trova di fronte la pronta risposta di Micai. Poco dopo ci prova Mastinu sugli sviluppi di un corner: tentativo volenteroso al volo da parte del calciatore dei toscani, ma privo di precisione. La sfera rotola sul fondo… (Aggiornamento di Jacopo D’Antuono)

SI GIOCA A COSENZA

Tra poco inizierà la diretta di Cosenza Pisa e le statistiche possono venirci in soccorso per un quadro più lucido sul match. I Lupi sono senza dubbio una squadra “fattore casa-dipendente”. Fuori dalle mura amiche infatti il Cosenza non è ancora nemmeno arrivato in doppia cifra (9 punti) mentre fuori casa siamo a 28, quasi il triplo. La differenza sostanziale si può notare anche per i gol: 17 fatti in casa, solo 8 in trasferta così come 15 subiti a Cosenza e più del doppio (32) in esterna. Numeri che testimoniano questo grande divario, se mai ce ne fosse bisogno.

I toscani invece hanno comunque uno score di 20 punti in trasferta, anche se in casa sono stati fatti più gol con 24 realizzazioni contro le sei in meno nelle gare esterne. Più equilibrata la questione reti subite con 14 in casa e 15 in trasferta. Il Pisa tende solitamente a subire il maggior numero di gol nel primo tempo (18 contro 11 nella seconda frazione) anche se i neroazzurri sono più inclini poi a segnare nella ripresa con 25 centri a 17. (aggiornamento di Christian Attanasio)

COSENZA PISA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Cosenza Pisa sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport e su Dazn ed in streaming tramite la piattaforma Helbiz. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Cosenza Pisa in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

TESTA A TESTA

Poco tempo all’inizio della diretta Cosenza Pisa valevole per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B. Prima di tuffarci nelle emozioni della sfida andiamo a vedere i precedenti tra le due squadre: allo stadio “Marulla” sono quattro gli incroci tra calabresi e toscani: il bilancio è in perfetta parità con una vittoria per squadra e due incontri terminati con un pareggio. La prima sfida risale al 26 settembre 2010, nessun gol nel match valevole per il campionato di Lega Pro.

Vittoria del Cosenza, invece, il 24 luglio 2020: Carretta e Asencio dopo De Vitis gli autori dei gol che hanno scandito il 2-1 finale. Ancora un pareggio il 27 dicembre 2020, questa volta 1-1 in virtù delle marcature firmate da Bahlouli e Gucher. L’ultima sfida in ordine di tempo è quella del 18 dicembre 2021 e combacia con il primo successo dei nerazzurri ospiti: 2-0 il risultato finale in favore del Pisa grazie ai gol di Tourè e al calcio di rigore trasformato da Cohen. (Giulio Halasz)

A CACCIA DI CONTINUITÀ

Cosenza Pisa, in diretta sabato 1 aprile 2023 alle ore 14.00 presso lo Stadio San Vito – Luigi Marulla di Cosenza, sarà una sfida valida per la 31^ giornata del campionato di Serie B. Di fronte due squadra a caccia di continuità e reduci da una vittoria fondamentale.

Il Cosenza occupa il diciassettesimo posto in classifica con 32 punti, frutto di otto vittorie, otto pareggi e quattordici sconfitte. Calabresi a -1 dalla salvezza diretta e reduci da due successi di fila: 1-0 contro la Spal e 0-1 contro il Frosinone. Il Pisa, invece, condivide il quinto posto con il Cagliari a quota 45 punti, raccolti grazie a undici vittorie, dodici pareggi e sette sconfitte. I nerazzurri sono reduci dalla vittoria per 2-0 contro il Benevento.

PROBABILI FORMAZIONI COSENZA PISA

4-4-2 confermatissimo per William Viali, che riconferma in blocco la formazione dell’ultima giornata: Micai, Martino, Vaisanen, Meroni, D’Orazio, D’Urso, Brescianini, Voca, Florenzi, Zilli, Nasti. Per quanto riguarda il Pisa, mister D’Angelo si affida al 4-3-2-1: Nicolas, Calabresi, Barba, Caracciolo, Esteves, Toure, Nagy, Marin, Morutan, Gliozzi, Moreo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Cosenza Pisa al via tra pochi minuti. Prendiamo spunto dai numeri di Eurobet: la vittoria del Cosenza è a 3,20, il pari è a 3,20, mentre il successo del Pisa è quotato 2,25. Non si prevedono molte reti: Under 2,5 a 1,57 e Over 2,5 a 2,25. Infine spazio a Gol e No Gol rispettivamente a 1,95 e 1,77.











