Diretta Palermo Entella/ Streaming video tv: vantaggio rosanero (playoff Serie C)

DIRETTA PALERMO ENTELLA: I ROSANERO VEDONO LA SEMIFINALE

Palermo Entella, che sarà diretta dal signor Mario Cascone, si gioca alle ore 21:00 di sabato 21 maggio: al Renzo Barbera si respira grande atmosfera, nel ritorno dei quarti playoff in Serie C 2021-2022 i rosanero ripartono dalla vittoria ottenuta a Chiavari, un 2-1 che li avvicina sensibilmente alla qualificazione alla Final Four e quindi farebbe compiere un passo ulteriore verso il sogno del ritorno in Serie B. L’Entella per qualificarsi dovrà vincere con almeno due gol di margine, altrimenti la migliore classifica nella stagione regolare premierà il Palermo: i siciliani dunque sono vicini alla meta, ma sanno di non averla ancora raggiunta.

Diretta/ Entella Palermo (risultato 1-2) streaming video tv: vincono i rosanero!

Di fronte infatti c’è una squadra che allo stesso modo partiva con propositi di promozione, anzi forse era anche più in alto nelle gerarchie del campionato di Serie C ma si è trovata in un girone complicatissimo, con Modena e Reggiana che hanno giocato un torneo a parte e la concorrenza di Cesena e Pescara; andare a vincere 2-0 al Barbera non è impossibile, ma i biancazzurri sanno che sarà comunque difficile. Aspettando allora che la diretta di Palermo Entella prenda il via, vediamo quali potrebbero essere le scelte operate dai due allenatori per questa partita, leggendo insieme le probabili formazioni per il ritorno dei quarti playoff.

Diretta/ Entella Foggia (risultato finale 2-1): grande impresa dei liguri!

DIRETTA PALERMO ENTELLA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Palermo Entella non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: il match sarà fornito da Rai Play, ma appunto solo in diretta streaming video (anche tramite la app ufficiale) vista la concomitanza con i playoff di basket. L’alternativa come sempre rimane il portale Eleven Sports, ormai da qualche anno la casa della terza divisione: per assistere alle immagini in diretta streaming video di Palermo Entella potrete abbonarvi al servizio (solitamente a durata stagionale) oppure decidere di volta in volta di acquistare il singolo evento, pagando la relativa quota. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI PALERMO ENTELLA SU RAIPLAY

Diretta/ Palermo Triestina (risultato finale 1-1) Luperini risponde a Litteri

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO ENTELLA

Silvio Baldini affronterà la diretta Palermo Entella con il 4-2-3-1. Squalificato Dall’Oglio, in mezzo al campo giocherà Odjer che farà reparto con Damiani, mentre in difesa Crivello insidia il posto di terzino sinistro di Giron e Marco Perrotta potrebbe essere impiegato al centro per Lancini, con la conferma di Ivan Marconi davanti a Massolo e Buttaro come laterale destro. Valente e Floriano accompagneranno invece Luperini sulla trequarti; davanti a tutti invece il sensazionale Brunori Sandri, alternative per il reparto offensivo possono ovviamente essere Fella, Soleri e Silipo che sono quasi dei titolari aggiunti.

L’Entella di Gennaro Volpe si dispone con il rombo di centrocampo: Rada il vertice basso, Leonardo Morosini invece il trequartista a supporto di Merkaj e Lescano che sembrano favoriti su Alessandro Capello e Magrassi. A centrocampo avremo poi le due mezzali Palmieri e Karic; in difesa Di Cosmo potrebbe essere terzino di spinta a destra prendendo il posto di Coppolaro, sull’altro versante giocherà Barlocco mentre in mezzo alla linea ci saranno Sadiki e Pellizzer, a protezione del portiere Borra.

QUOTE E PRONOSTICO

Vediamo infine quali sono le quote che l’agenzia Eurobet ha stabilito per un pronostico sulla diretta Palermo Entella, ritorno dei quarti di finale playoff in Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa ha un valore che corrisponde a 1,95 volte quanto messo sul piatto; con il pareggio, regolato dal segno X, la vostra vincita ammonterebbe a 3,40 volte la giocata mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per l’eventualità dell’affermazione ospite, vi farebbe guadagnare con questo bookmaker una cifra che equivale a 3,65 volte l’importo che avrete scelto di investire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA