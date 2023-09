DIRETTA/ Palermo FeralpiSalò (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca! (Serie B, 2 settembre 2023)

DIRETTA PALERMO FERALPISALÒ (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La quarta giornata di Serie B sarà arricchita dalla diretta Palermo FeralpiSalò, una sfida che può già dire molto per il prossimo cammino delle due squadre per l’attuale stagione. I rosanero hanno debuttato con un pareggio, rimediando nell’ultimo turno con una convincente vittoria per 1-3 in casa della Reggiana. Negativo invece il bottino della FeralpiSalò che dopo 3 giornate si ritrova in fondo alla classifica con 3 sconfitte consecutive.

I favori del pronostico parlano dunque siciliano, soprattutto se si osserva il resoconto del testa a testa tra le due squadre nei precedenti incroci. Le due formazioni si sono incontrate per la prima volta a maggio 2022 nella doppia sfida di Serie C valida per i playoff di qualificazione alla Serie B. Il Palermo è uscito vittorioso dal primo match in trasferta (0-3), ripetendosi poi al ritorno con una vittoria di misura in casa per 1-0. (Agg. Valerio Beck)

PALERMO FERALPISALÒ STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Palermo Feralpisalò sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Palermo Feralpisalò in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

LA PRESENTAZIONE

Palermo Feralpisalò, in diretta sabato 2 settembre 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Renzo Barbera di Palermo, sarà una sfida valida per la quarta giornata del campionato di Serie B. Il Palermo ha dato una risposta alle critiche, almeno in parte, dopo la deludente partita contro il Bari. Quel match aveva scatenato la rabbia di Eugenio Corini, ma sembra che il suo sfogo abbia sortito effetto positivo. I rosanero, ancora una volta in superiorità numerica, sono finalmente riusciti a conquistare la loro prima vittoria stagionale contro la Reggiana. Ora, la squadra siciliana cerca conferme e spera di regalare ai suoi tifosi una gioia nel primo match casalingo della stagione al Barbera, dopo l’amichevole vinta 5-1 contro il Melita.

D’altro canto, la Feralpisalò non ha iniziato nel migliore dei modi la sua avventura in Serie B, categoria a cui partecipa per la prima volta dalla sua fondazione nel 2009. Le prime tre partite di campionato, nonostante abbiano mostrato buone capacità calcistiche nella sfida inaugurale contro la capolista Parma, si sono concluse tutte con sconfitte, compresa l’ultima in casa dell’Ascoli. A ciò si aggiunge la sconfitta subita in Coppa Italia contro il Torino. Tuttavia, il collettivo guidato da Stefano Vecchi è tutt’altro che da sottovalutare e potrebbe rappresentare una squadra insidiosa per tutte le altre nel corso di questa stagione.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO FERALPISALÒ

Le probabili formazioni della diretta Palermo Feralpisalò, match che andrà in scena allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Per il Palermo, Eugenio Corini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Ceccaroni, Lund; Henderson, Stulac, Gomes/Segre; Insigne, Brunori, Di Mariano. Risponderà la Feralpisalò allenata da Stefano Vecchi con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Pizzignacco; Ferrarini, Ceppitelli, Pilati, Martella; Hergheligiu, Fiordilino, Balestrero; Felici, La Mantia, Di Molfetta.

PALERMO FERALPISALÒ LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Palermo Feralpisalò, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Palermo con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.63, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.75, mentre l’eventuale successo della Feralpisalò, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 5.50.











