DIRETTA ASCOLI FERALPISALÒ/ Video streaming tv: stasera la prima sfida nella storia (Serie B, 29 agosto 2023)

DIRETTA ASCOLI FERALPISALÒ: I TESTA A TESTA

La diretta di Ascoli FeralpiSalò ci offrirà una partita inedita, primo incrocio di sempre fra marchigiani e lombardi, che sono anche alla prima volta in Serie B. Se la storia non ci può dire altro, allora ci affidiamo al sito specializzato Transfermarkt per un altro tipo di testa a testa che metta a confronto Ascoli e FeralpiSalò in vista della partita di questa sera. I numeri ci dicono che la rosa dell’Ascoli vale complessivamente 14,20 milioni di euro, pari a 490.000 euro di media per ogni singolo giocatore della società marchigiana. I numeri sono inferiori per i debuttanti della FeralpiSalò, la cui rosa invece ha un valore economico globale di 8,20 milioni di euro esatti e quindi la media per ogni giocatore della rosa dei bresciani arriva a 293.000 euro. Una differenza che appare comunque non così clamorosamente netta, chissà allora se e fino a quale punto questo aspetto potrà indirizzare i pronostici sulla partita, al pari del fattore campo a sua volta favorevole all’Ascoli. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA/ Feralpisalò Sudtirol (risultato finale 0-2): Merkaj trova il raddoppio! (Serie B, 26 agosto 2023)

DIRETTA ASCOLI FERALPISALÒ STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ascoli Feralpisalò, come tutte le altre partite del campionato di Serie B, sarà trasmessa sulla televisione satellitare: gli abbonati al pacchetto Calcio potranno dunque assistere al match della terza giornata anche con il servizio di diretta streaming video, garantito senza costi aggiuntivi dall’applicazione Sky Go. Ricordiamo poi che tutte le gare del torneo cadetto sono fornite anche da DAZN: anche in questo caso bisognerà aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma, che sarà poi attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA/ Modena Ascoli (risultato finale 1-0): rosso, espulso Quaranta! (Serie B, 26 agosto 2023)

ASCOLI FERALPISALÒ: SFIDA APERTA

Ascoli Feralpisalò è in diretta dallo stadio Cino e Lillo Del Duca, alle ore 20:30 di martedì 29 agosto: è già tempo di turno infrasettimanale nel campionato di Serie B 2023-2024, siamo alla terza giornata e quella di stasera può essere una bella occasione per entrambe le squadre per riscattarsi dopo un avvio di stagione tutt’altro che positivo.

Sia Ascoli che Feralpisalò sono ancora a quota zero punti dopo le prime due giornate di Serie B ed entrambe hanno una differenza reti negativa di -4. L’Ascoli arriva a questo appuntamento dalla sconfitta esterna per 1-0 sul campo del Modena, mentre la Feralpisalò tre giorni fa è stata sconfitta in casa dai biancorossi del Sudtirol.

Diretta/ Parma Feralpisalò (risultato finale 2-0): la spuntano i ducali! (Serie B, 20 agosto 2023)

PROBABILI FORMAZIONI ASCOLI FERALPISALÒ

Qualche nodo da sciogliere per Viali e Vecchi, andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni della diretta Ascoli Feralpisalò. Partiamo dai padroni di casa, che saranno privi dello squalificato Quaranta. Bianconeri schierati con il 4-3-2-1: Viviano, Adjapong, Botteghin, Haveri, Giovane, Caligara, Kraja, Masini, Rodriguez, Millico, Mendes. Passiamo adesso agli ospiti, Vecchi sceglie il 4-3-3: Pizzignacco, Bergonzi, Ceppitelli, Bacchetti, Martella, Hergheligiu, Carraro, Balestrero, Compagnon, La Mantia, Felici.

QUOTE E PRONOSTICO

Passiamo adesso alle quote per le scommesse della diretta Ascoli Feralpisalò. Prendiamo spunto dai numeri degli esperti di Eurobet, i padroni di casa partono con i favori del pronostico: la vittoria dell’Ascoli è a 1,95, il pareggio è a 3,35, mentre il successo della Feralpisalò è a 4,10. Non si profila una gara con molte reti: Under 2,5 a 1,62 e Over 2,5 a 2,15. Infine Gol e No Gol rispettivamente a 1,92 e 1,80.

© RIPRODUZIONE RISERVATA