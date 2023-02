Diretta/ Palermo Frosinone streaming video tv: esame capolista (Serie B)

DIRETTA PALERMO FROSINONE: I CIOCIARI NON SI VOGLIONO FERMARE

La diretta Palermo Frosinone, in programma sabato 18 febbraio alle ore 14:00, rappresenta la peggior partita possibile per i rosanero. Infatti al Renzo Barbera arrivano i ciociari primi in classifica reduci da sei vittorie consecutive tra cui l’ultima contro il Cittadella per 3-0. Una filotto ormai impressionante per una squadra che sembra destinata a salire in Serie A visti i 15 punti di vantaggio sul Bari terzo. Tornando in Sicilia, il Palermo è recentemente caduto contro il Genoa secondo, ma prima del ko al Ferraris sono arrivate tre vittorie di fila con Bari, Ascoli e Reggina.

In casa i rosanero hanno vinto ben sei volte su dodici, il 50% esatto delle gare disputate. Per il resto un equilibrato storico di 3-3 tra pareggi e sconfitte. Tre delle ultime sfide del Barbera sono finite col segno 1 in favore del Palermo. Il Frosinone è invece la miglior squadra per rendimento in trasferta con ventidue punti in dodici partita, media perfetta di due punti a partite.

PALERMO FROSINONE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Palermo Frosinone si potrà vedere su Sky grazie all’abbonamento pacchetto Calcio, visibile anche su DAZN anche qui in virtù di una sottoscrizione annuale o mensile per la fruizione dei diritti di visione.

Per quanto riguarda la visione della diretta in streaming video di Palermo Frosinone, è possibile usare Helbiz per mandarla in onda o in alternativa su Sky Go e dall’applicazione di DAZN da computer, tablet e smartphone, riservato ai clienti delle relative emittenti

PALERMO FROSINONE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Palermo Frosinone vedono i rosanero scendere verosimilmente in campo con un 3-5-2 formato da Pigliacelli in porta, difesa a tre composta da Mateju-Nedelcearu-Marconi. A centrocampo folta presenza nella zona nevralgica con Damiani regista, Verre a destra e Saric a sinistra. I due esterni saranno invece Valente e Sala. Davanti Bruno e Di Mariano avranno l’obiettivo di colpire.

Il Frosinone non cambia e conferma il 4-3-3. Turati tra i pali, Sampirisi con Lucioni, Ravanelli e Cotali in difesa. In mezzo al campo Mazzitelli in cabina di regia e Garritano con Lulic mezzali. Davanti il tridente da sogno: Insigne-Moro-Caso, i primi due in gol contro il Cittadella.

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Palermo Frosinone vedono favoriti gli ospiti con una quota relativa al successo esterno di 2.45. Sempre secondo Snai, la possibile vittoria rosanero invece è data a 3.20 con il pareggio leggermente più basso a 3.

Il segno Gol è dato a 1.85, poco più basso rispetto all’1.87 del No Gol. Circa l’Over 2.5, Snai fissa la quota a 2.3 contrapponendola all’1.60 dell’Under.

