DIRETTA GENOA PALERMO/ Video streaming tv: che spettacolo l’ultima volta! (Serie B)

DIRETTA GENOA PALERMO: TESTA A TESTA

Passiamo ad analizzare per la diretta di Genoa Palermo i precedenti tra le due squadre. Al Luigi Ferraris le due compagini si sono affrontate in quattordici occasioni con sette successi per i padroni di casa, uno per gli ospiti e sette pareggi. L’ultimo precedente ci porta a una gara di Serie A del dicembre 2016 clamorosamente terminata col risultato finale di 3-4. La gara era stata sbloccata dai padroni di casa con Simeone al quarto minuto, con pari di Quaison alla fine del primo tempo.

Nella prima parte della ripresa la squadra ligure riusciva a tornare avanti con i gol ancora di Simeone e Ninkovic. Tra il minuto 69 e 90 la squadra ospite era stata in grado di vincerla grazie alle reti di Goldaniga, Rispoli e Trajkovski. La squadra di casa perdeva al 93esimo Perin per un rosso diretto. Questo rimane l’unico successo dei rosanero in trasferta contro questo avversario. Il Genoa non vinceva dal 4-0 del gennaio 2016 una gara decisa dai gol di Suso, Pavoletti doppietta e Rincon. Gli ospiti avevano perso sull’1-0 Andjelkovic per doppia ammonizione. (Matteo Fantozzi)

DIRETTA GENOA PALERMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Genoa Palermo sarà disponibile su Sky Sport Calcio: il canale è al numero 202 del decoder satellitare, dunque la partita sarà in esclusiva per i possessori di un abbonamento con la possibilità, come di consueto, di assistere a Genoa Palermo anche in diretta streaming video tramite l’applicazione Sky Go, che non richiede costi aggiuntivi. Ricordiamo poi che tutti i match del campionato di Serie B sono forniti dalla piattaforma DAZN: anche in questo caso i clienti potranno seguire Genoa Palermo in mobilità, attraverso dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

CHE BIG MATCH!

Genoa Palermo è in diretta dallo stadio Luigi Ferraris, alle ore 20:30 di venerdì 10 febbraio: la partita che inaugura la 24^ giornata di Serie B 2022-2023 è un big match tra due società nobili, che vanno a caccia della promozione. Il Genoa, che al Tardini di Parma ha subito la prima sconfitta da quando è allenato da Alberto Gilardino, è scivolato a 11 punti dal Frosinone ma resta secondo in classifica; la concorrenza adesso è folta anche se il Grifone sembra avere ancora qualcosa in più delle avversarie, dovendo però dimostrarlo in questa seconda parte di campionato che non sarà semplice.

Il Palermo sta volando: la striscia positiva dei rosanero è proseguita con la vittoria sulla Reggina, un 2-1 che ha portato la squadra di Eugenio Corini al sesto posto e a sole 6 lunghezze proprio dal Genoa, dunque in vista anche di una promozione diretta che potrebbe essere alla portata. In attesa di scoprire cosa succederà nella diretta di Genoa Palermo, proviamo a valutare in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre in campo a Marassi, prendendoci dal tempo per leggere insieme le probabili formazioni del big match.

PROBABILI FORMAZIONI GENOA PALERMO

Andrà capito se nella diretta Genoa Palermo Gilardino voglia cambiare qualcosa rispetto a Parma: in porta ci sarà sempre Josep Martinez, davanti a lui possibile la conferma del terzetto Dragusin-Matturro-Vogliacco ma già sulle fasce si candidano Czyborra e soprattutto Hefti, quest’ultimo potrebbe dirottare Sabelli a sinistra e tenere in panchina Criscito. In mezzo Strootman e Frendrup restano in vantaggio su Jagiello e Badelj; poi i due trequartisti che sarebbero Aramu e Gudmundsson, che naturalmente possono avanzare per supportare Massimo Coda, e qui attenzione anche alla candidatura di George Puscas.

Corini gioca con il 3-5-2: a protezione di Pigliacelli ci sono Mateju, Ivan Marconi e Nedelcearu, poi qualche ballottaggio aperto a centrocampo con Broh e Verre che possono prendersi le mezzali ma sono in competizione con Segre e Damiani, Dario Saric verso la conferma così come i due esterni che dovrebbero essere Valente a destra e Marco Sala sull’altro versante. Davanti è scontata la presenza di Brunori (13 gol in questo campionato), a fargli compagnia sarà uno tra Di Mariano, Soleri (decisivo contro la Reggina) e Tutino.

QUOTE E PRONOSTICO

Per avere un quadro approfondito del pronostico sulla diretta di Genoa Palermo, andiamo a vedere quali siano le quote emesse dall’agenzia Snai per la partita valida per la 24^ giornata di Serie B. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra di casa vi farebbe guadagnare 1,65 volte quanto messo sul piatto; il segno X per il pareggio porta in dote una somma corrispondente a 3,60 volte la vostra giocata mentre il segno 2, sul quale puntare per il successo della formazione ospite, la vostra vincita ammonterebbe a 5,50 volte l’importo che avrete scelto di investire con questo bookmaker.











