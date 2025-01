DIRETTA PALERMO JUVE STABIA, DIONISI E PAGLIUCA SI GIOCANO I PLAYOFF

Una delle sfide più interessanti della ventiduesima giornata di Serie B si giocherà nella diretta Palermo Juve Stabia che metterà di fronte due squadre che si giocano l’accesso ai playoff. Alle 15,00 di domenica 19 gennaio andrò in scena una sfida molto interessante che potrebbe già decidere buona parte della stagione di una delle due squadre.

Il Palermo di Dionisi è ottavo in classifica a quota 27 punti e arriva da un successo in casa contro il Modena dopo un periodo ricco di alti e bassi. Leggermente meglio la Juve Stabia che è quinta a quota 30 punti ma non vince da tre giornate.

DIRETTA PALERMO JUVE STABIA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vivere le emozioni della diretta Palermo Juve Stabia sarà possibile seguire lo streaming di DAZN o di Amazon Prime Video. L’alternativa è quella di seguire la nostra diretta testuale che vi proporrà un racconto della partita con aggiornamenti costanti.

PALERMO JUVE STABIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo ad approfondire anche quelle che sono le probabili formazioni in vista di questa delicata sfida. Il Palermo di Dionisi andrà in campo con la difesa a tre con Baniya, Nikolaou e Ceccaroni davanti alla porta del confermato Sirigu. Pierozzi e Lund saranno i due esterni di centrocampo a sostegno delle due punte che saranno Le Douaron e Brunori.

Giocherà a tre anche la Juve Stabia di Pagliuca con Folino, Varnier e Bellich davanti alla porta di Thiam. Leone e Buglio agiranno in mediana mentre Pierobon giocherà sulla trequarti alle spalle di Adorante e Candellone.

PALERMO JUVE STABIA, LE QUOTE

Parliamo anche delle quote della diretta Palermo Juve Stabia utilizzando le proposte di Sisal per questa partita. I siciliani partono con il favore del pronostico e il loro 1 è dato a 1,95 contro il 2 per i campani a 4,33 e il pareggio X a 3,10.