VIDEO PALERMO MODENA, COME è ANDATO IL PRIMO TEMPO?

Palermo Modena comincia in maniera abbastanza differente da come ce lo eravamo immaginati, infatti avevamo annunciato nella nostra rubrica delle statistiche un match che sarebbe dovuto essere preda della squadra rosanero, almeno per quanto riguarda il possesso palla. Invece, i siciliani sbattono spesso contro la difesa gialloblu che poi permette ai reparti avanzati di partire in contropiede e questo permette a Defrel di sfiorare la rete del potenziale 1-0.

Video Venezia Inter (0-1)/ Gol e highlights: decide una rete di Darmian! (Serie A, 12 gennaio 2025)

Dopo un po’ di sofferenza però, la squadra di casa trova la quadra e arriva davanti alla porta emiliana con più facilità. Basta un nulla poi per accendersi e Brunori completa un’azione centrale dettata da molti passaggi che hanno finito per avvolgere la difesa gialloblu.

VIDEO PALERMO MODENA, IL SECONDO TEMPO

Il Palermo ha vinto 2-0 contro il Modena in una partita decisa da due reti nel secondo tempo. Dopo una prima frazione equilibrata, con il Modena che ha avuto qualche occasione ma senza concretizzare, il Palermo ha sbloccato il risultato grazie a un gol di Brunori, che ha completato un’ottima azione corale.

Video Genoa Parma (1-0)/ Gol e highlights del match: decisivo Frendrup (Serie A, 12 gennaio 2025)

Nel secondo tempo, il Palermo ha raddoppiato con Le Douaron, che ha siglato il 2-0 e ha messo al sicuro il risultato. Il Modena ha cercato di reagire, ma non è riuscito a superare la difesa rosanero, che ha mantenuto il vantaggio fino al triplice fischio, regalando ai padroni di casa una vittoria convincente.

VIDEO PALERMO MODENA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS