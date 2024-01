DIRETTA/ Palermo Modena video streaming tv: emiliani ok negli ultimi precedenti (Serie B, 20 gennaio 2024)

DIRETTA PALERMO MODENA: TESTA A TESTA

La diretta di Palermo Modena mostra una storia interessante e bilanciata tra queste due squadre in diverse competizioni. In Serie A, i loro incontri sono stati limitati a quattro partite, risultando in due pareggi e due vittorie per il Modena. Questi scontri in massima serie hanno contribuito a stabilire un equilibrio di risultati tra le due squadre. Nel contesto della Serie B, Palermo e Modena si sono affrontate in cinque occasioni, con il Palermo che ha avuto la meglio in tre di esse, mentre due incontri sono terminati in pareggio. Questo dimostra una tendenza favorevole al Palermo nel contesto della Serie B, con la squadra siciliana che è riuscita a ottenere risultati positivi più frequentemente.

Video/ Cittadella Palermo (2-0) gol e highlights: tracollo rosanero! (Serie B, 13 gennaio 2024)

Quando si tratta della Coppa Italia invece, c’è stato un unico scontro tra Palermo e Modena, e in quell’occasione il Modena ha conquistato la vittoria. Anche se questa è stata l’unica partita in Coppa Italia tra le due squadre, ha comunque contribuito a consolidare la situazione competitiva tra di loro. Il confronto storico suggerisce che gli incontri tra Palermo e Modena sono stati spesso equilibrati, con entrambe le squadre che hanno avuto il loro successo in diverse competizioni. Questo potrebbe aggiungere una componente di suspense e rivalità a ogni nuovo scontro tra queste due formazioni, sia che si tratti di Serie A, Serie B o competizioni di coppa. Gli appassionati possono aspettarsi partite combattute e potenzialmente piene di colpi di scena quando Palermo e Modena si affrontano sul campo. (agg. Gianmarco Mannara)

Video/ Modena Brescia (1-2) gol e highlights: decisiva la rete di Galazzi! (Serie B, 13 gennaio 2024)

PALERMO MODENA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Palermo Modena sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Palermo Modena in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

LA PRESENTAZIONE

Palermo Modena, in diretta sabato 20 gennaio 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Renzo Barbera di Palermo, sarà una sfida valida per la ventunesima giornata di Serie B. Il Palermo si trova attualmente al settimo posto in classifica in Serie B, con 32 punti ottenuti dopo venti giornate. Dopo la delusione della sconfitta per 2-0 contro il Cittadella, ora quarto in classifica, la squadra di mister Corini si prepara ad affrontare un’altra diretta concorrente per la promozione in Serie A. Nelle ultime due partite casalinghe, i rosanero hanno guadagnato 3 punti ma hanno subito almeno un gol nelle ultime otto giornate di campionato, riuscendo a ottenere la vittoria solo contro Pisa e Cremonese. Dopo il successo per 0-2 all’andata, il Palermo cercherà di ripetersi per consolidare la sua posizione nei playoff.

Diretta/ Modena Brescia (risultato finale 1-2): Tremolada non basta! (Serie B, 13 gennaio 2024)

Il Modena attualmente occupa la nona posizione in classifica in Serie B, con 28 punti in venti giornate, alla pari con il Brescia. La squadra di Paolo Bianco sta attraversando un periodo negativo, avendo perso la posizione nei play off con l’ultima sconfitta subita contro il Brescia in casa. Senza vittorie nelle ultime cinque partite, i “Canarini” hanno ottenuto due pareggi e subito tre sconfitte, perdendo terreno rispetto alle squadre in lotta per la promozione. Lo scontro diretto con il Palermo rappresenta un’opportunità per recuperare punti importanti, ma in caso di ulteriore sconfitta, la crisi del Modena sarebbe certamente confermata.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO MODENA

Le probabili formazioni della diretta Palermo Modena, match che andrà in scena allo stadio Renzo Barbera di Palermo. Per il Palermo, Eugenio Corini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pigliacelli; Graves, Lucioni, Ceccaroni, Lund; Coulibaly, Gomes, Segre; Insigne, Brunori, Di Francesco. Risponderà il Modena allenato da Paolo Bianco con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Gagno; Ponsi, Zaro, Cauz, Corrado; Battistella, Gerli, Magnino; Tremolada; Falcinelli, Gliozzi.

PALERMO MODENA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Palermo Modena, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Palermo con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.25, mentre l’eventuale successo del Modena, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.45.

© RIPRODUZIONE RISERVATA