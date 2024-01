DIRETTA/ Modena Brescia video streaming tv: c’è una storia leggendaria! (Serie B, 13 gennaio 2024)

DIRETTA MODENA BRESCIA: TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Modena Brescia presenta due squadre che all’interno della propria storia si sono affrontate ben 110 volte. Per il Modena risulta essere la formazione più affrontata all’interno della propria storia. Il bilancio sorride maggiormente alle Rondinelle con 42 successi. Le restanti partite sono terminate in 33 occasioni con una vittoria per il Modena mentre 35 pareggi. Tra le partite da segnalare c’è sicuramente quella giocata il 3 maggio 2008 con il successo del Brescia in trasferta con il risultato di 0-3.

Video/ Spezia Modena (1-1) gol e highlights: Gelashvili salva i padroni di casa (26 dicembre 2023)

Tra le vittorie più importanti del Modena da ricordare la trasferta del 13 maggio 2014 con la rete nel primo tempo dell’attaccante uruguaiano Pablo Granoche, che mise al tappeto i bresciani. L’ultima sfida giocata tra queste due formazioni risulta essere quella del 24 ottobre con il successo da parte del Modena grazie alla rete dell’ex calciatore del Sudtirol Zaro. Si trattava della prima giornata di campionato. (Marco Genduso)

Video/ Brescia Parma (0-2) gol e highlights: due grandi giocate di Bernabé e Man! (Serie B, 26 dicembre 2023)

MODENA BRESCIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE B

La diretta del match Modena Brescia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Modena Brescia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

LA PRESENTAZIONE

Modena Brescia, in diretta sabato 13 gennaio 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Alberto Braglia di Modena, sarà una sfida valida per la ventesima giornata di Serie B. I canarini si trovano attualmente all’ottavo posto in classifica con 28 punti e non riescono a vincere da quattro giornate, durante le quali hanno registrato due pareggi (l’ultimo in casa dello Spezia) e due sconfitte. Nonostante ciò, l’obiettivo play off rimane raggiungibile per la squadra di Bianco, ma è necessario un cambio di passo per respingere l’attacco dei lombardi che li seguono a soli tre punti di distanza.

Diretta/ Spezia Modena (risultato finale 1-1): la riprende Gelashvili (Serie B 26 dicembre 2023)

Le Rondinelle, dopo un periodo positivo durante il quale hanno ottenuto 11 punti in cinque partite, hanno subito una battuta d’arresto nella sfida contro la capolista Parma. Il nono posto in classifica consente ancora di puntare ai playoff, ma ora è cruciale raccogliere punti importanti, riprendendo il filo della serie positiva che il Brescia era riuscito a portare avanti prima del difficile scontro con i primi della classe del torneo cadetto.

PROBABILI FORMAZIONI MODENA BRESCIA

Le probabili formazioni della diretta Modena Brescia, match che andrà in scena allo stadio Alberto Braglia di Modena. Per il Modena, Paolo Bianco schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Gagno, Ponsi, Zaro, Cauz, Cotali, Magnino, Palumbo, Duca, Tremolada, Manconi, Falcinelli. Risponderà il Brescia allenato da Rolando Maran con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Andrenacci, Cistana, Adorni, Mangraviti, Jallow, Paghera, Bisoli, Dickmann, Bjarnsson, Galazzi, Borrelli.

MODENA BRESCIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Modena Brescia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie B. La vittoria del Modena con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.15, mentre l’eventuale successo del Brescia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.00.











© RIPRODUZIONE RISERVATA