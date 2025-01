DIRETTA PALERMO MODENA, IN PALIO UN POSTO NEI PLAYOFF

La diretta Palermo Modena di domenica 12 gennaio 2025 alle ore 15:00 è un appuntamento davvero interessante. Allo Stadio Renzo Barbera di Palermo i rosanero accolgono i gialloblu per una sfida che potrebbe ribaltare le gerarchie fra queste due squadre nella classifica di Serie B poichè i primi si trovano in undicesima posizione con ventiquattro punti mentre i secondi stanno davanti al nono posto con venticinque punti sin qui racimolati. In caso di successo, i siciliani potrebbero dunque scavalcare i diretti rivali della ventunesima giornata insieme con il Cesena ed agganciare Catanzaro, Bari e Carrarese.

La sconfitta costerebbe dunque molto cara agli emiliani del tecnico Paolo Mandelli che, in caso contrario, potrebbero però a loro volta raggiungere il terzetto appena elencato. Nell’ultimo turno gli emiliani hanno ottenuto un pareggio senza reti in casa contro il Sudtirol ed il Palermo di mister Dionisi è stato invece sconfitto dal Cittadella dopo che era riuscito a spezzare la serie di gare perse consecutivamente superando un avversario ostico come il Bari nel giorno di Santo Stefano.

DIRETTA PALERMO MODENA STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

L’unico modo per poter vedere la diretta Palermo Modena senza presentarsi di persona allo Stadio Barbera è essere obbligatoriamente iscritti a DAZN. Gli abbonati della piattaforma potranno dunque prendere visione della sfida in streaming video.

PALERMO MODENA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Magari il tecnico Dionisi modificherà qualcosa rispetto al 4-3-3 con Desplanches, Baniya, Nicolaou, Ceccaroni Pierozzi, Segre, Ranocchia, Vasic, Insigne, Le Douaron e Lund visto nella sconfitta rimediata contro il Cittadella se ragioniamo sulle probabili formazioni della diretta Palermo Modena. Mister Mandelli potrebbe invece puntare ancora sul modulo 3-4-2-1 con Gagno tra i pali, in difesa Caldara, Zaro, Cauz, in mezzo al campo Di Pardo, Gerli, Santoro, Cotali, sulla trequarti Battistella, Bozhanaj e in avanti Mendes.

DIRETTA PALERMO MODENA, LE QUOTE

Le quote presentate dai bookmakers per la diretta Palermo Modena ci dicono che i padroni di casa sono i primi candidati per la vittoria. Le agenzie di scommmesse sportive come Sisal indicano l’1 a solo 2.00 mentre l’eventuale successo degli ospiti viene invece pagato addirittura a 4.25. Poche speranze dunque per i gialloblu sulla carta ma non è da escludere nemmeno l’opzione riguardante la chiusura dell’incontro in parità, dove l’x viene indicato a 3.00.