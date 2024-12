VIDEO E HIGHLIGHTS CITTADELLA PALERMO: IL PRIMO TEMPO

Nei primi minuti di Cittadella Palermo, gli highlights sono abbastanza piatti e potrete notarlo anche voi nel video. Il problema è che le due squadre piuttosto che cercare di offendere hanno preferito studiarsi, in questo modo nessuna delle due ha creato molto se non Nikolaou che su un colpo di testa sul primo corner della gara, ha provato a mettere nel sacco il portiere avversario.

Nella seconda metà del primo tempo poi assistiamo alla prima rete tra Cittadella e Palermo, Vita sfrutta una buona palla dalla mediana con la difesa che si muove verso la prima punta invece che verso il trequartista. Cosi Vita ha avuto vita facile e si è ritrovato da solo davanti al portiere riuscendo cosi a metterla dentro.

VIDEO CITTADELLA PALERMO, IL SECONDO TEMPO

Il secondo tempo di questa partita svolta al Tombolato si apre con il pareggio del Palermo, che trova finalmente la via del gol grazie a Lund. Il centrocampista rosanero sfrutta una rapida azione corale, inserendosi con tempismo perfetto per concludere con un tiro preciso che non lascia scampo al portiere avversario.

Alla fine Cittadella Palermo termina 2-1, al termine di una partita combattuta e tatticamente equilibrata.

