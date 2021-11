Diretta Palermo Potenza/ Streaming video tv: rosanero favoriti (Serie C)

DIRETTA PALERMO POTENZA: ROSANERO IN FORMA!

Palermo Potenza, in diretta dallo stadio Renzo Barbera-La Favorita del capoluogo siciliano, si disputerà alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 14 novembre 2021, per la quattordicesima giornata del girone C di Serie C. Presentando la diretta di Palermo Potenza, dobbiamo naturalmente dire che in base alla classifica dovrebbero essere nettamente favoriti i rosanero, dato che il Palermo è nel terzetto di squadre al secondo posto con 23 punti mentre il Potenza è ben più indietro e lotta per la salvezza avendo appena 13 punti.

Diretta/ Potenza Picerno (risultato finale 2-0): Zagaria chiude il match

Nella scorsa giornata, il Palermo ha dimostrato di essere in forma andando a vincere per 0-2 sul campo della Fidelis Andria, mentre per il Potenza è arrivata una preziosa boccata d’ossigeno in virtù della vittoria per 2-0 nel derby lucano con il Picerno. Oggi però l’esame sarà ben più difficile: Palermo Potenza andrà secondo le previsioni o potrà regalarci sorprese?

Diretta/ Fidelis Andria Palermo (risultato finale 0-2): gol, Almici la chiude al 63'!

DIRETTA PALERMO POTENZA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Palermo Potenza sarà disponibile a pagamento sui canali di Sky Sport, per la precisione il numero 252 della tv satellitare, mentre segnaliamo che Eleven Sports garantirà naturalmente la diretta streaming video come per tutte le partite del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO POTENZA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Palermo Potenza. I rosanero dovrebbero scendere in campo con il modulo 3-5-2: in porta Pelagotti, protetto dalla difesa a tre formata da Buttaro, Mancini e Perrotta; nella folta linea a cinque del centrocampo mancherà lo squalificato De Rose, dunque ipotizziamo titolari Almici, Odjer, Dall’Oglio, Luperini e Valente; infine ecco Brunori e Fella, favoriti per il tandem d’attacco.

Diretta/ Catanzaro Palermo (risultato finale 1-0): match deciso da Curiale!

Anche per il Potenza il modulo di riferimento è il 3-5-2, che disegniamo con questi possibili titolari: Marcone in porta; davanti a lui i tre difensori Cargnelutti, Piana e Gigli; nella folta linea a cinque di centrocampo ecco Coccia, Ricci, Zenoni, Sandri e Sepe da destra a sinistra; infine Salvemini e Volpe potrebbero essere i due attaccanti titolari per il Potenza.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Palermo Potenza in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti i padroni di casa, il segno 1 è quotato a 1,63 mentre poi si sale a 3,65 in caso di pareggio (segno X) e fino a 5,25 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di successo degli ospiti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA