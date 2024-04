DIRETTA/ Palermo Reggiana video streaming tv: storia lunga ma con molte pause (Serie B, 27 aprile 2024)

DIRETTA PALERMO REGGIANA: I TESTA A TESTA

I precedenti nella diretta di Palermo Reggiana ci raccontano di una partita che mancava da parecchio tempo: il contesto è sempre stato quello della Serie B negli ultimi 40 anni, ma dal 1982 a oggi troviamo appena dieci partite tra cui due anche in Coppa Italia. Sono tre le vittorie del Palermo, che ha anche ottenuto due successi nelle due gare più recenti; una, 3-2, appunto in Coppa Italia all’inizio della passata stagione, mentre l’ultima affermazione interna in campionato risale al maggio 1992 con la rete decisiva di Pierpaolo Bresciani, quando erano passati solo pochi minuti dall’inizio del match.

Del resto Palermo Reggiana è una partita che ha solo due incroci nel nuovo millennio: per trovare gli altri bisogna risalire agli anni Novanta, la Reggiana ha raccolto (curiosamente) un doppio 3-1 interno, consecutivo ma a distanza di otto anni e mezzo uno dall’altro, mentre l’ultimo successo fuori casa è anche l’unico in tutta la storia di questa sfida, bisogna tornare al gennaio 1959 quando, sempre in Serie B, avevano risolto Dimitri Pinti e Mario Tribuzio con in mezzo il temporaneo pareggio di Ghito. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PALERMO REGGIANA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

Per guardare la partita Palermo Reggiana in diretta, sintonizzati sui canali Sky a partire dal canale 251, accessibile tramite un abbonamento al pacchetto Calcio. Con lo stesso abbonamento, puoi seguire il match su NowTv, la piattaforma di streaming online di Sky. Un’altra opzione è Dazn, che ti permette di guardare la sfida in diretta.

LA PRESENTAZIONE

Il Barbera si tinge di rosa e di nero per la prossima diretta di Palermo Reggiana, valida per la 35esima giornata di Serie B che andrà di scena oggi 27 aprile 2024 alle ore 16,15. I rosanero sono reduci da un pareggio a reti inviolate contro il Parma, il terzo di fila, ma mantengono comunque il sesto posto in classifica.

La Reggiana, invece, ha subito una dura sconfitta per 4-0 contro il Cosenza davanti al proprio pubblico, allungando la serie negativa a tre sconfitte consecutive e scivolando al tredicesimo posto in classifica. Entrambe le squadre cercheranno di riscattarsi in questo confronto cruciale.

PALERMO REGGIANA: PROBABILI FORMAZIONI

Per comprendere meglio le possibili scelte tattiche all’interno di Palermo Reggiana, vediamo insieme le probabili formaizoni e cerchiamo di individuare i possibili punti di forza delle due squadre: il Palermo schiererà in attacco l’ex Juventus Brunori, un giocatore dalla grande versatilità e un formidabile istinto da goleador, capace di segnare in vari modi e di sfruttare qualsiasi occasione.

Dall’altra parte del campo, la Reggiana si affiderà a Melegoni per aggiungere qualità e creatività al reparto offensivo, un aspetto che è risultato carente nell’ultima partita della squadra.

PALERMO REGGIANA, LE QUOTE

In ultima analisi osserviamo le quote relative alla diretta di Palermo Reggiana sapendo che: il sito della Snai mette il segno 1 a 1,67 mentre l’X ha una quota pari a 2,13. La vittoria emiliana invece porterebbe una moltiplicazione di 2,9 sull’importo scommesso.











