Diretta/ Palermo Reggina streaming video tv: il fortino del Barberis (Serie B)

DIRETTA PALERMO REGGINA: I CALABRESI CERCANO STABILITA’

La diretta Palermo Reggina, in programma domenica 5 febbraio 2023 alle ore 16:15, vede due squadre impegnate a loro modo nel sogno promozione. I rosanero sperano di strappare un biglietto per i playoff, in particolar modo dopo aver collezionato undici punti nelle ultime cinque gare frutto di tre vittorie e due pareggi tra cui l’importante successo sul Bari. I calabresi invece sono in un periodo altalenante: tre punti con l’Ascoli, ko con la Spal, rialzata la china con la Ternana e infine capitombolo in casa del Sudtirol. Un’altalena di risultati che ora chiede stabilità.

Il Renzo Barbera si sta dimostrando un fattore positivo nel recente periodo per il Palermo con due vittorie consecutive tra le mura amiche (il 2-1 con il Cagliari e l’1-0 contro il Bari). Prima di questo doppio successo, un pareggio senza gol col Como. Molto bene anche la Reggina che in trasferta è la quarta forza del campionato. Sono state infatti sei le vittorie in undici gare lontano dalla Calabria tra cui quattro consecutive prima della caduta altoatesina.

DIRETTA PALERMO REGGINA STREAMING VIDEO

La diretta tv di Palermo Reggina sarà reperibile in tutto comfort con l’abbonamento Sky, nella sezione pacchetto Calcio oppure su DAZN, ugualmente tramite un piano annuale o mensile per la fruizione dei diritti di visione. Per quanto concerne lo streaming video della diretta Palermo Reggina sarà Helbiz a fornirlo, ma ancora, su Sky Go e dall’applicazione di DAZN da computer, tablet e smartphone, valida ai clienti delle relative emittenti.

PALERMO REGGINA PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Palermo Reggina seguiranno la modulistica 3-5-2 per i siciliani e per gli Amaranto il buon vecchio 4-3-3. A impedire che vengano incassati dei supplì nella rete rosanera sarà Pigliacelli. Tridente difensivo composto dal terzino destro Mateju, il collega di ruolo sinistro Marconi e al centro Nedelcearu.

Vera e propria barriera di centrocampo il laterale che apre la fascia Valente, Segre, in cabina di regia Damiani, Saric e il chiudifila esterno Sala. Brunori autore della doppietta servita all’Ascoli, sarà il partner di giornata con Di Mariano in avanti.

Difende dai piccanti goal in rete calabrese, Contini. S’innalza in prima linea la schiera Pierozzi, Cionek, Gagliolo e il terzino sinistro Di Chiara. In Asse centrale sono in vigore mezzala destra Fabbian, il metronomo Crisetig e la mezzala sinistra Hernani.

Canotto, Gori, Menez il terzetto all’attacco











