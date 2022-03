Diretta Palermo Taranto/ Streaming video tv: pugliesi in grossa difficoltà (Serie C)

DIRETTA PALERMO TARANTO: PARTITA A RISCHIO!

Palermo Taranto, che sarà diretta dal signor Federico Longo, si gioca alle ore 14:30 di mercoledì 30 marzo presso lo stadio Renzo Barbera: la partita è valida per il recupero della 22^ giornata nel girone C della Serie C 2021-2022, e diciamo subito che si dovrebbe essere in campo. Notizia non scontata perché il Taranto, che non gioca da due settimane esatte (sconfitta interna contro l’Avellino) è stato colpito in maniera massiccia dal Covid: la situazione di ieri parlava di un numero di positivi sufficiente a disputare regolarmente il match ma resta chiaramente in evoluzione, anche se l’esito dei tamponi dovrebbe appunto averla normalizzata (più o meno).

Diretta/ Paganese Palermo (risultato finale 2-2): un punto ciascuno!

Il Palermo arriva da tre pareggi consecutivi, ultimo dei quali contro la Paganese: avesse vinto le tre partite, ampiamente possibile visto che le avversarie sono tutte in zona playout, avrebbe potuto mettere pressione al Bari per la promozione diretta, così invece potrebbe non riuscire qualificarsi subito per la fase nazionale dei playoff anche se, tutto sommato, il suo campionato resta ampiamente positivo. Vedremo allora cosa succederà oggi sul terreno di gioco del Barbera; mentre aspettiamo che la diretta di Palermo Taranto prenda il via, proviamo a fare qualche considerazione sulle scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni della partita di Serie C.

DIRETTA/ Potenza Palermo (risultato finale 2-2): Soleri e Brunori per la rimonta!

DIRETTA PALERMO TARANTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Palermo Taranto non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: la partita, salvo variazioni di palinsesto, non viene fornita dalla televisione satellitare e dunque l’unico modo che avrete per seguirla è quello di rivolgervi al portale Eleven Sports, che come ormai noto è la casa della Serie C e sul suo portale fornisce anche contenuti speciali come gli highlights del match. La visione sarà in diretta streaming video: potrete scegliere se abbonarvi al servizio oppure acquistare il singolo match, con prezzo fissato (salvo eccezioni) all’inizio della stagione.

Diretta/ Palermo Fidelis Andria (risultato finale 1-1): pareggia Luperini!

PROBABILI FORMAZIONI PALERMO TARANTO

Silvio Baldini deve fare i conti con la squalifica di Odjer nella diretta Palermo Taranto: a centrocampo quindi potrebbe confermare il duo De Rose-Damiani, anche se Dall’Oglio è una valida alternativa. A protezione di Pelagotti potrebbero giocare ancora Somma e Marconi, mentre Crivello può prendere il posto di Giron come terzino sinistro; poi Buttaro favorito su Doda a destra, nel reparto avanzato possibile innesto di Silipo, Fella e Floriano per Valente, Luperini e Soleri (almeno uno o due di questi potrebbero essere in campo), si va invece verso la conferma di Brunori che nel girone C di campionato ha segnato 19 gol.

Per quanto riguarda il Taranto, è francamente impossibile capire chi sarà schierato da Giuseppe Laterza: possiamo sicuramente riferire che non ci sono squalificati, ma la società pugliese non ha mai comunicato i nomi dei calciatori positivi né ha poi dato indicazioni sui tamponi risultati negativi. Quindi, è assolutamente tutto da scoprire: noi possiamo ipotizzare che, qualora fosse a disposizione, Saraniti potrebbe tornare in campo come prima punta essendo il principale realizzatore della squadra (9 gol) e il modulo dovrebbe essere il 4-2-3-1, ma più di questo è realmente complicato dire e dunque vedremo tra qualche ora…

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a scoprire le quote che l’agenzia Snai ha fornito per un pronostico sulla diretta Palermo Taranto. Il segno 1 che identifica la vittoria della squadra rosanero vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 1,60 volte quanto messo sul piatto; il segno X è quello per il pareggio e porta in dote una vincita corrispondente a 3,65 volte la vostra giocata mentre con il segno 2, sul quale puntare per l’affermazione esterna dei pugliesi, il guadagno sarebbe equivalente a 5,75 volte l’importo che avrete investito con questo bookmaker.











© RIPRODUZIONE RISERVATA