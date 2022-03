Video/ Paganese Palermo (2-2) gol e highlights: termina in parità (Serie C)

VIDEO PAGANESE PALERMO (2-2): FINISCE IN PARITÀ

Finisce 2 a 2 una sfida accesa tra Paganese e Palermo. Tanti i gol e tante anche le occasioni per le due formazioni, che fin dai primi minuti si sfidano a viso aperto per portare a casa i 3 punti. Il vantaggio arriva al 22′ per i padroni di casa. Tutto nasce da un errore in fase di impostazione di Marconi: Tommasini intuisce tutto e gli soffia la palla, presentandosi a tu per tu con Pelagotti. Il portiere chiude bene lo specchio della porta, ma sul tap in arriva Cretella che segna. Sul finale i siculi trovano il pareggio con Brunori, proprio al 45′. L’arbitro indica il dischetto dopo un fallo di Brogni su Brunori. Sul pallone va proprio questo: il suo tiro spiazza Baiocco. CLICCA QUI PER IL VIDEO PAGANESE PALERMO (2-2)

VIDEO PAGANESE PALERMO: VANTAGGIO E PAREGGIO

Il secondo tempo di Paganese Palermo regala fin da subito emozioni. Dopo 10 minuti dall’inizio della ripresa, ci pensa Valente a trovare il gol che vale il vantaggio! Floriano mette in area un cross basso: il compagno riceve palla e non sbaglia, portando in vantaggio i rosanero. Nei minuti seguenti al vantaggio, meglio gli ospiti. Cambia ancora tutto però al 66′ quando Crivello atterra in area Tommasini: Marini indica ancora una volta il dischetto. Dagli undici metri si presenta proprio il giocatore che ha subito il fallo e non sbaglia: Pelagotti intuisce l’angolo ma non riesce a respingere la palla. È dunque 2 a 2: termina proprio così la sfida della 34esima giornata di Serie C.

VIDEO PAGANESE PALERMO: IL TABELLINO

PAGANESE-PALERMO 2-2

MARCATORI: 22′ Cretella, 45’+1 rig. Brunori, 55′ Valente, 67′ rig. Tommasini

PAGANESE (3-5-2): Baiocco; Sbampato, Murolo (53′ Celesia), De Santis; Scanagatta (59′ Martorelli), Zanini, Cretella, Firenze (59′ Iannone), Brogni; Guadagni (77′ Volpicelli), Tommasini. A disp.: Avogadri, Pellecchia. All. Grassadonia.

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Buttaro, Somma, Marconi, Giron (46′ Crivello); Damiani (46′ Floriano), De Rose (79′ Dall’Oglio); Valente, Luperini (71′ Fella), Soleri (61′ Odjer); Brunori. A disp.: Massolo, Perrotta, Accardi, Lancini, Doda, Silipo, Felici. All. Baldini.

ARBITRO: Marini di Trieste (Monaco-Moroni).













