Diretta Palio di Siena 2019/ Streaming video e tv: quarta prova e prova generale

Oggi sarà una giornata decisiva per il Palio di Siena 2019 che, dedicato alla Madonna dell’Assunta, avrà luogo solo domani sera 16 agosto 2019. Mercoledì 15 agosto 2019 infatti da programma ufficiale avranno luogo la quarta prova e la prova generale, ovvero gli ultimi test a disposizione per le dieci contrade per affinare il feeling tra cavallo e fantino, oltre che per fissare possibili alleanze sula parola prima dell’ultimo ingresso tra i canapi a cui assisteremo domani in Piazza del Campo. Volendo subito informare gli appassionati degli orari, ricordiamo che la Quarta Prova del Palio di Siena 2019 avrà inizio alle ore 9,00, mentre si dovrà attendere le ore 19,15 per la Prova Generale: vi saranno però anche altri eventi non legati alla corsa che animeranno ogni angolo della città toscana, che si prepara quindi alla grande evento di domani.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA GIORNATA, PALIO DI SIENA 2019

Ricordiamo che la quarta prova e la prova generale non saranno trasmesse oggi in diretta tv; tuttavia gli appassionati del Palio di Siena 2019 avranno l’opportunità di gustarsi ogni singolo evento di questa significativa giornata del 14 agosto in diretta streaming video grazie al sito della tv locale Canale 3 che darà spazio all’appassionante giornata senese. Tutte le informazioni utili saranno disponibili anche tramite il sito del Comune di Siena nella sezione dedicata al Palio e poi naturalmente sul sito ufficiale www.ilpalio.org.

DIRETTA PALIO DI SIENA 2019: QUARTA PROVA E PROVA GENERALE

Come detto prima, sarà una giornata bollente quella di oggi, alla vigilia del Palio di Siena 2019, dedicato alla Madonna dell’Assunta: i protagonisti però non saranno solo cavalli e fantini anche se, come detto, saranno di nuovo sotto i riflettori nella quarta prova del mattino e nella prova generale della sera. Tutta la città infatti sarà protagonista assoluta: ricordiamo ad esempio che prima della prova generale, attesa alle ore 19,15 assisteremo alla tradizionale prova della “carica” dei carabinieri a cavallo (che avverrà poi sempre domani). Momento importante della giornata odierna sarà poi anche alle ore 21,00 con le cene della prova generale, che si terranno in ogni contrada. Qui infatti al termine i capitani e i dirigenti delle varie casate si incontreranno con i dirigenti di contrade amiche, per stringere alleanze atte a favorire la propria vittoria o di una contrada vicina, o ostacolare la corsa di una casa avversaria. Non scordiamo infatti che la rivalità sarà ben forte anche in questa edizione del Palio di Siena 2019. Ricordiamo infatti che sono due le coppie nemiche tra i canapi e quindi Aquila-Pantera e Oca-Torre: ci aggiungiamo anche lo scontro unilaterale Onda-Torre, dove però l’Onda non viene riconosciuta come nemica dalla Torre.



