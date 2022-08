Diretta Palio di Siena 2022/ Streaming video tv, orari e prove oggi 15 agosto

DIRETTA PALIO DI SIENA 2022: LA PROVA GENERALE

La diretta del Palio di Siena 2022 entra sempre più nel vivo perché oggi, lunedì 15 agosto, nella città toscana è l’ultimo giorno in avvicinamento al Palio di Siena che sarà dedicato alla Madonna Assunta, come da secolare tradizione il 16 agosto. Il Ferragosto in Piazza del Campo è il giorno della quarta e della quinta prova, quest’ultima certamente più nota come prova generale. Cominciamo dunque subito a ricordare il programma di massima di questi due appuntamenti che caratterizzano la diretta del Palio di Siena 2022, che torna dopo i due anni di stop dovuti alla pandemia di Coronavirus, dal momento che abbiamo già vissuto il 2 luglio il Palio dedicato alla Madonna di Provenzano.

DIRETTA PALIO DI SIENA 2022/ La Lupa ha vinto la terza prova, poi Valdimontone

Alle ore 9.00 del mattino scatterà la quarta prova, con ingresso al canape nell’ordine inverso rispetto a quello della prova che è stata disputata ieri sera. In serata, per la precisione alle ore 19.15, sarà invece attesa la prova generale verso il Palio di Siena 2022. In questo caso, l’ingresso al canape avverrà secondo l’ordine di estrazione avvenuto nell’assegnazione dei cavalli e alcuni aspetti rituali come la tradizionale “carica” dei carabinieri a cavallo mostrano la differenza fra questa e le altre prove.

DIRETTA/ Palio di Siena 2022: annullata la prima prova, ecco il perché

DIRETTA PALIO DI SIENA 2022 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv del Palio di Siena 2022 da quest’anno è garantita da La7, anche se questo vale per l’evento del 16 agosto e non per i giorni precedenti. Martedì sarà possibile avvalersi del servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi, e che sarà accessibile visitando il sito www.la7.it con dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone. Per ora, ricordiamo che tutte le informazioni utili saranno disponibili anche tramite il sito del Comune di Siena nella sezione dedicata al Palio e poi naturalmente sul sito ufficiale www.ilpalio.org.

Palio di Siena, 18 frustate in 15 secondi/ Gli animalisti “Un evento da abolire”

PALIO DI SIENA 2022: IL TERZO GIORNO

Ci avviciniamo dunque alla diretta del Palio di Siena 2022 e in città la “febbre” inizia a salire, ma per fortuna è una febbre che tutti sono felici di tornare a vivere. La corsa dedicata alla Madonna Assunta sarà domani, martedì 16 agosto, ma nei giorni precedenti ovviamente ci sono le varie prove e i momenti che scandiranno i passi verso la carriera. Il terzo dei “Quattro giorni” del Palio di Siena ha un sapore speciale, perché siamo ormai alla vigilia. Abbiamo citato che la quinta prova è la cosiddetta prova generale: il primo scoppio del mortaretto sarà alle ore 18.30, l’inizio dello sgombero alle ore 19.00, l’uscita dal Cortile del Podestà alle ore 19.30.

Un momento molto significativo verso la diretta del Palio di Siena 2022 e che caratterizza in maniera peculiare la serata di Ferragosto è la cena della Prova Generale. In tutti i rioni delle Contrade partecipanti al Palio, dirigenti, contradaioli, ospiti e anche turisti si riuniscono a cena in onore dei protagonisti della giostra. Al tavolo d’onore con i maggiorenti della Contrada siede il fantino e la cena è caratterizzata da canti, discorsi ed auspici per il successo della propria Contrada. Dopo le cene il Capitano ed i mangini di ogni Contrada si recano a trovare i dirigenti delle Contrade amiche ed alleate per stringere accordi a favorire la propria vittoria o quella della Contrada amica od ostacolare quella dell’avversaria: anche questo fa parte del Palio di Siena.











© RIPRODUZIONE RISERVATA