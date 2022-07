DIRETTA PALIO DI SIENA 2022/ Streaming video La7: Leocorno vince la Provaccia

Oggi pomeriggio dalle ore 17:30 si terrà il Palio di Siena 2022, e in previsione del grande show stamane i cavalli che si daranno battaglia nella storica Piazza dei Campi, hanno partecipato alla cosiddetta “Provaccia”, una sorta di warm up in preparazione appunto della grande gara. Ad aver vinto, come si legge su RadioSienaTv, è stata la contrada del Leocorno con il cavallo Volpino cavalcato dal fantino Andrea Coghe, detto Tempesta. La Provaccia si è corsa con oltre mezz’ora di ritardo in quanto si è deciso di escludere la contrada della Civetta, ritenuta non a norma dopo attenta ispezione veterinaria.

Assente anche Schietta, cavallo dell’Istrice, che non si è presentato all’entrone. L’esclusione della Civetta ha creato qualche minuto di comprensibile tensione, ricorda ancora RadioSienaTv, con il popolo della contrada interessata che ha dato vita ad un protesta, che poi è scemata in maniera ordinata. Alla fine sono state otto le contrade che hanno preso parte alla Provaccia, leggasi la Lupa con Reo Confesso cavalcato da Enrico Bruschelli detto Bellocchio, quindi il Drago con Zio Frac e Giovanni Atzeni detto Tittia, la Torre con Viso d’angelo e Jonatan Bartoletti detto Scompiglio, il Bruco con Uragano Rosso e Stefano Piras detto Scangeo, la Chiocciola con Zentile e Giuseppe Zedde detto Gingillo, il già citato sopra Leocorno, quindi Valdimontone con Vitzichesu e Antonio Francesco Mula detto Shardana, e infine la Pantera con Una per tutti ed Elias Mannucci detto Turbine. (aggiornamento di Davide Giancristofaro)

DIRETTA PALIO DI SIENA 2022, STREAMING VIDEO LA7: CHI SARÀ IL VINCITORE? (2 LUGLIO)

Oggi sabato 2 luglio è il giorno della diretta del Palio di Siena 2022: naturalmente parliamo della corsa dedicata alla Madonna di Provenzano, il primo Palio di Siena dell’anno e soprattutto il primo dopo ben tre anni, dal momento che nel 2020 e nel 2021 tutto fu cancellato a causa della pandemia di Coronavirus e di conseguenza l’attesa è davvero spasmodica a Siena per il tanto sospirato ritorno del Palio. Ricordiamo dunque innanzitutto quali sono le dieci Contrade che questa sera disputeranno il Palio di Siena 2022 del 2 luglio in Piazza del Campo: si tratta di Valdimontone, Istrice, Leocorno, Lupa, Drago, Bruco, Chiocciola, Civetta, Pantera e Torre.

Nei giorni scorsi, come da secolare tradizione, sono state disputate varie prove verso l’odierno Palio di Siena del 2 luglio 2022, culminate con la cosiddetta Prova Generale disputata ieri sera. Adesso dunque finalmente è arrivato il giorno più atteso dai senesi e da tutti gli appassionati del Palio di Siena sparsi per il mondo, un giorno molto lungo perché comincia già alle ore 7.45 con la tradizionale “Messa del fantino”, celebrata dall’Arcivescovo di Siena nella Cappella adiacente al Palazzo Comunale, poi alle ore 9.00 in Piazza la cosiddetta Provaccia, cioè la sesta e ultima prova. Nella mattinata ecco pure la riunione di capitani e fantini, che si riuniscono in Comune per l’iscrizione del fantino e la presentazione del giubbetto che indosserà in corsa.

DIRETTA PALIO DI SIENA 2 LUGLIO 2022, STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’EVENTO

La diretta tv del Palio di Siena 2022, per questa edizione dedicata alla Madonna di Provenzano, sarà su La7 che ha acquistato i diritti televisivi togliendoli alla Rai: l’evento verrà dunque trasmesso in chiaro sul canale che trovate naturalmente al tasto 7 del telecomando. Ad ogni modo, possiamo dire che nel caso ci sarà la garanzia della diretta Palio di Siena 2022 in streaming video, senza costi aggiuntivi: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito dell’emittente, che trovate all’indirizzo www.la7.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO LA7 DEL PALIO DI SIENA 2022

DIRETTA PALIO DI SIENA 2022: IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

La giornata del 2 luglio che ci porterà alla diretta del Palio di Siena 2022 sarà dunque molto lunga, con appuntamenti praticamente in ogni ora del giorno. Detto di quanto succederà in mattinata, alle ore 14.30 ci sarà la benedizione del cavallo e del fantino in ogni singola contrada. Poi le le comparse delle Contrade e i figuranti del Comune attraversano il centro storico soffermandosi in Piazza Salimbeni, al “casino dei Nobili”, davanti a Palazzo Chigi Saracini e in Piazza del Duomo ad eseguire la sbandierata. Alle ore 15.50 parte il corteo dal cortile del Palazzo del Governo in Piazza del Duomo, per raggiungere Piazza del Campo, che dopo un’ora entra appunto nella Piazza sede della corsa, secondo l’ordine della prima prova.

Alle ore 17.45 viene chiuso l’ultimo accesso alla Piazza di Via Dupré: si raccomanda di non accalcarsi all’ultimo momento e di arrivare per tempo, considerati anche i doverosi e accurati controlli da parte delle Forze dell’Ordine per garantire la sicurezza. Alle ore 19.00 il drappellone – in questa occasione realizzato da Emma Sergeant – viene issato sul Palco dei Giudici mentre si effettua la sbandierata finale, detta “della Vittoria” dei diciassette alfieri di tutte le Contrade. A quel punto può iniziare la procedura di partenza, che sappiamo essere un’operazione delicata e che può richiedere diversi tentativi, ma ormai tutto è pronto. Chi vincerà oggi la diretta del Palio di Siena 2022 del 2 luglio?











