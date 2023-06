Diretta Palio di Siena 2023/ Streaming video e tv, programma seconda e terza prova (oggi 30 giugno)

DIRETTA PALIO DI SIENA 2023: È IL GIORNO DELLA SECONDA PROVA!

Il Palio di Siena 2023 si avvicina sempre di più: oggi venerdì 30 giugno nella città toscana, in avvicinamento al Palio di Siena, che come sempre sarà il primo dei due annuali, cioè quello dedicato alla Madonna di Provenzano il 2 luglio, sarà il giorno della seconda e della terza prova. Cominciamo dunque subito a ricordare il programma di massima di questi due appuntamenti che caratterizzano la diretta del Palio di Siena 2023 nel penultimo giorno prima del 2 luglio, che quest’anno cadrà di domenica rendendo ancora più solenne il giorno della gara.

Alle ore 9.00 del mattino scatterà la seconda prova, con ingresso al canape nell’ordine inverso rispetto a quello della prima prova che è stata disputata ieri sera, nella giornata che è stata caratterizzata anche dalla Tratta e dall’Assegnazione. In serata, per la precisione alle ore 19.45, sarà invece attesa la terza prova verso il Palio di Siena 2023. In questo caso, l’ingresso al canape avverrà secondo l’ordine di estrazione avvenuto nell’assegnazione dei cavalli.

PALIO DI SIENA 2023 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

Per il secondo anno consecutivo, la diretta tv del Palio di Siena 2023 non sarà più garantita dalla televisione di stato, bensì sarà La7 (naturalmente tasto 7 del telecomando) a trasmettere l’evento, anche se questo vale per l’evento del 2 luglio e non per i giorni precedenti. Domenica sarà possibile avvalersi del servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi, e che sarà accessibile visitando il sito www.la7.it con dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone. Per ora, ricordiamo che tutte le informazioni utili saranno disponibili anche tramite il sito del Comune di Siena nella sezione dedicata al Palio e poi naturalmente sul sito ufficiale www.ilpalio.org.

DIRETTA PALIO DI SIENA 2023: IL PROGRAMMA DEL SECONDO GIORNO

Ci avviciniamo dunque a grandi passi alla diretta del Palio di Siena 2023. La corsa dedicata alla Madonna di Provenzano sarà domenica 2 luglio, ma nei giorni precedenti ovviamente ci sono le varie prove e i momenti che scandiranno i passi verso la carriera. Ad esempio è già stato svelato il Drappellone, che ogni anno viene realizzato da un artista diverso e sarà consegnato alla contrada vincitrice, ma naturalmente è con gli appuntamenti di questi giorni Siena entra in clima Palio, un evento unico al mondo, tanto che si parla di “Quattro giorni” del Palio di Siena, con il 30 giugno che è il secondo, come poi il 14 agosto in vista del Palio dell’Assunta che si corre il 16 agosto.

Oltre alle due prove previste, che saranno la seconda e la terza e saranno naturalmente i momenti più significativi della diretta del Palio di Siena 2023 per la giornata di oggi dal punto di vista strettamente agonistico, ricordiamo che il Drappellone sarà portato nella Chiesa di Santa Maria di Provenzano, affinché sia benedetto. Curiosità: il 14 agosto la terza prova si svolgerà mezz’ora prima rispetto a oggi, mentre la benedizione del Drappellone avrà luogo in Duomo.











