DIRETTA PALIO DI SIENA 2023/ Streaming video tv: annullata anche la quarta prova del 15 agosto

L’ultima contrada, la Chiocciola, stava entrando in Piazza per la terza prova in vista del Palio di Siena 2023, ma ha fatto prima la pioggia, che si è trasformata in un acquazzone accompagnato da tuoni e fulmini. Per questo motivo la terza prova verso il Palio di Siena 2023 è stata annullata. Inoltre, è stato deciso di annullare anche la quarta prova, che era in programma per la mattina di oggi, martedì 15 agosto. Ieri sera a causa del temporale c’è stato un fuggi fuggi generale di chi era a piazza del Campo, tutti alla ricerca di un riparo mentre cavalli e fantini erano rientrati nell’Entrone.

I capitani si sono poi riuniti, ma a causa dell’anello di tufo reso impraticabile, è stato appunto inevitabile l’annullamento della prova del 14 e quindi pure quella del 15 agosto a causa del maltempo. L’amministrazione comunale di Siena ha esposto dalle trifore di palazzo pubblico la bandiera verde, segnale dell’annullamento. Poi l’apposita ordinanza per ufficializzare che «a causa della copiosa pioggia che continua a interessare la città, è stata annullata, per impraticabilità della pista, anche la quarta prova del Palio in programma per la mattina di domani (oggi, ndr)». (agg.di Silvana Palazzo)

La diretta del Palio di Siena 2023 ci appassiona sempre più. Infatti oggi, martedì 15 agosto, nella città toscana è l’ultimo giorno in avvicinamento al Palio di Siena che sarà dedicato alla Madonna Assunta, come da secolare tradizione il 16 agosto – salvo imprevisti, come il rinvio per pioggia dell’anno scorso che impose di disputate il 17 agosto il Palio di Siena che poi fu vinto dal fantino Tittia per il Leocorno. Il Ferragosto in Piazza del Campo è il giorno della quarta e della quinta prova, quest’ultima certamente più nota come prova generale. Cominciamo dunque subito a ricordare il programma di massima di questi due appuntamenti che caratterizzano la diretta del Palio di Siena 2023, naturalmente il secondo dell’anno perché il 2 luglio c’è stato il Palio dedicato alla Madonna di Provenzano, vinto di nuovo da Tittia ma stavolta per la Selva.

Alle ore 9.00 del mattino di oggi scatterà la quarta prova, con ingresso al canape nell’ordine inverso rispetto a quello della prova che è stata disputata ieri sera (come sempre nelle prove mattutine). In serata, per la precisione alle ore 19.15, sarà invece attesa la prova generale verso il Palio di Siena 2022. In questo caso, l’ingresso al canape avverrà secondo l’ordine di estrazione avvenuto nell’assegnazione dei cavalli e alcuni aspetti rituali come la tradizionale “carica” dei carabinieri a cavallo mostrano la differenza fra questa e le altre prove e ci fanno entrare sempre più nel clima e nell’attesa della diretta del Palio di Siena 2023.

PALIO DI SIENA 2023 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’EVENTO

La diretta tv del Palio di Siena 2023 sarà garantita per il secondo anno consecutivo su La7, anche se questo vale per l’evento del 16 agosto e non per i giorni precedenti. Mercoledì sarà possibile anche avvalersi del servizio di diretta streaming video che non comporta costi aggiuntivi, accessibile visitando il sito www.la7.it. Per ora, ricordiamo che tutte le informazioni utili saranno disponibili anche tramite il sito del Comune di Siena nella sezione dedicata al Palio e poi naturalmente sul sito ufficiale www.ilpalio.org.

Ci avviciniamo dunque alla diretta del Palio di Siena 2023 e in città la “febbre” inizia a salire: la corsa dedicata alla Madonna Assunta sarà domani, ma nei giorni che precedono il 16 agosto ovviamente ci sono le varie prove e i momenti che scandiranno i passi verso la carriera. Il terzo dei “Quattro giorni” del Palio di Siena ha un sapore speciale, perché siamo ormai alla vigilia. Abbiamo citato che la quinta prova è la cosiddetta prova generale: il primo scoppio del mortaretto sarà alle ore 18.30, l’inizio dello sgombero alle ore 19.00, l’uscita dal Cortile del Podestà alle ore 19.30.

Un momento molto significativo verso la diretta del Palio di Siena 2023 e che caratterizza in maniera peculiare la serata di Ferragosto è la cena della Prova Generale. In tutti i rioni delle Contrade partecipanti al Palio, dirigenti, contradaioli, ospiti e anche turisti si riuniscono a cena in onore dei protagonisti della giostra. Al tavolo d’onore con i maggiorenti della Contrada siede il fantino e la cena è caratterizzata da canti, discorsi ed auspici per il successo della propria Contrada. Dopo le cene il Capitano ed i fantini di ogni Contrada si recano a trovare i dirigenti delle Contrade amiche ed alleate per stringere accordi a favorire la propria vittoria o quella della Contrada amica od ostacolare quella dell’avversaria: anche questo fa parte del Palio di Siena.











