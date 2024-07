Diretta Palio di Siena 2024/ Streaming video La7: questo è il giorno buono? (Madonna Provenzano, 4 luglio)

DIRETTA PALIO DI SIENA 2024: UN CASO PIÙ UNICO CHE RARO

È la terza giornata in cui dobbiamo parlare della diretta del Palio di Siena 2024: incredibile ma vero, la carriera della Madonna di Provenzano inizialmente prevista per martedì 2 luglio si correrebbe, e a questo punto il condizionale è davvero d’obbligo, giovedì 4 luglio 2024. Un caso più unico che raro: l’ultima volta in cui il Palio di Siena sia stato posticipato addirittura due volte, così da doverlo recuperare 48 ore dopo, risale al 1979 e dunque sono passati ben 45 anni da allora. Per questo motivi la diretta del Palio di Siena 2024 passerà alla storia, comunque finirà oggi (e speriamo davvero sia oggi).

CHI È IL VINCITORE DEL PALIO DI SIENA 2024?/ Due rinvii consecutivi: 45 anni fa vinse la Civetta (3 luglio)

Si è cominciato martedì 2 luglio 2024, con la pioggia che è cresciuta di intensità mentre i cavalli erano già ai canapi, pronti a partire: la bandiera verde è stata esposta e dunque tutto rinviato al giorno seguente, ma questo era già successo per due volte solo nel XXI secolo. Peccato che ieri si sia disposto un altro rinvio, questa volta in anticipo: tutto rimandato a oggi dunque, il 4 luglio sarà finalmente il giorno giusto per assistere alla diretta del Palio di Siena 2024 per la Madonna di Provenzano?

DIRETTA PALIO DI SIENA 2024/ Streaming video: ancora rinvio! Si corre domani (Madonna Provenzano, 3 luglio)

COME VEDERE IL PALIO DI SIENA 2024 IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV

Per la terza volta, a questo punto, riportiamo il fatto che la diretta tv del Palio di Siena 2024 sarà affidata a La7, che anche quest’anno ha acquistato i diritti per trasmettere la carriera della Madonna di Provenzano. L’emittente, salvo variazioni di palinsesto, seguirà anche il terzo tentativo di disputare il Paloi di Siena 2024 del 2 luglio (ma ora 4 luglio) e lo farà anche con il servizio di diretta streaming video, perché basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito www.la7.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DEL PALIO DI SIENA 2024

Palio di Siena 3 luglio 2024 rimandato per pioggia?/ Previsioni meteo: area instabile al Centro-Nord Italia

DIRETTA PALIO DI SIENA 2024: I PRECEDENTI

Abbiamo dunque già detto che la diretta del Palio di Siena 2024 vive un rinvio di 48 ore, anzi un doppio rinvio, dopo 45 anni: era il luglio 1979 e quella carriera, sempre per la Madonna di Provenzano, alla fine era stata vinta dalla Civetta con il fantino Francesco Congiu, detto Tremoto, sul cavallo Quebel. Dopo quasi metà secolo eccoci di nuovo: per di più, il primo rinvio del 2 luglio è avvenuto con i cavalli che erano già entrati nei canapi e il mossiere che stava provando a dare il via, senza riuscirci perché ad un certo punto la pioggia è aumentata di intensità.

L’episodio ad alcuni ha ricordato quanto era avvenuto nel 1932, un momento simile perché anche allora i cavalli erano schierati ma il Podestà, nonostante la presenza di Re Vittorio Emanuele III, aveva disposto che si rimandasse tutto al giorno successivo. Ovviamente in 400 anni di storia i rinvii di una diretta del Palio di Siena sono già capitati, ma a dirla tutta in percentuale gli episodi non sono tantissimi: del resto si gareggia in estate e le probabilità di pioggia, o di oscurità che sopraggiunga prima della partenza (è accaduto anche questo) non sono altissime. Ora però noi speriamo che almeno oggi si riesca a vivere la diretta del Palio di Siena 2024…











© RIPRODUZIONE RISERVATA