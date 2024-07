DIRETTA PALIO DI SIENA 2024/ Video streaming La7: la Giraffa ha vinto la Provaccia! (oggi 2 luglio)

DIRETTA PALIO DI SIENA 2024: LA GIRAFFA VINCE LA PROVACCIA

La contrada della Giraffa porta a casa la Provaccia: la diretta del Palio di Siena 2024 si lancia con decisione verso la carriera dedicata alla Madonna di Provenzano, e quella della mattina del 2 luglio era l’ultima prova prima del gran cerimoniale che ci condurrà alla gara vera e propria. Questa mattina l’ordine ai canapi prevedeva l’ingresso del Bruco come prima contrada, con l’Oca di rincorsa; poi la Lupa, l’Onda, il Leocorno, la Pantera (che ieri nella quarta prova era stata autrice di un’ottima partenza, prima che il fantino richiamasse il cavallo), la Giraffa, il Nicchio (già vincitore di due prove), la Civetta e il Valdimontone. La vittoria della Provaccia come detto è andata alla Giraffa: il fantino è Gabriele Puligheddu e il cavallo è Ardeglina.

DIRETTA PALIO DI SIENA 2024/ Video streaming tv: vince il Nicchio scosso! (lunedì 1 luglio)

Aver trionfato nella mattina della carriera può avere una qualche indicazione utile su quanto vedremo stasera in piazza del Campo? Difficile dirlo, come già specificato nei giorni scorsi la diretta del Palio di Siena 2024 presenta delle prove in cui le varie contrade studiano più che altro la situazione, certamente testano la competitività del cavallo e la sua “affinità” con il fantino ma poi si tratta soprattutto di capire in che modo affrontare la corsa. La realtà dei fatti è che dovremo aspettare qualche ora, quando finalmente la diretta del Palio di Siena 2024 riguarderà la carriera del 2 luglio dedicata alla Madonna di Provenzano. (agg. di Claudio Franceschini)

Quali Contrade non corrono il Palio di Siena 2024 del 2 luglio?/ I nomi delle 7 escluse e il perché

PALIO DI SIENA 2 LUGLIO 2024, DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE L’EVENTO

Un evento meraviglioso che merita di essere seguito dal vivo in Piazza del Campo, ma per tutti coloro che non potranno essere presenti, naturalmente sarà fondamentale la diretta tv del Palio di Siena 2024, dedicato oggi alla Madonna di Provenzano, che sarà su La7, l’emittente che per il terzo anno consecutivo detiene i diritti televisivi. L’evento verrà dunque trasmesso in chiaro sul canale al tasto 7 del telecomando, con la telecronaca di Pierluigi Pardo e Giovanni Mazzini. Di conseguenza avremo anche la diretta streaming video del Palio di Siena 2024 visitando il sito dell’emittente, all’indirizzo www.la7.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO LA7 DEL PALIO DI SIENA 2023

Quali Contrade in gara al Palio di Siena 2024 del 2 luglio?/ I 10 nomi partecipanti alla Carriera di oggi

PALIO DI SIENA 2024: PER LA MADONNA DI PROVENZANO!

Oggi martedì 2 luglio è uno dei due giorni più importanti dell’anno a Siena, il giorno cioè dedicato alla diretta del Palio di Siena 2024 per la Madonna di Provenzano, da secolare tradizione il primo dell’anno. Per la città è qualcosa di difficile da spiegare, il Palio di Siena è un evento secolare che al giorno d’oggi continua ad essere centrale per le vite di migliaia di persone e naturalmente il 2 luglio è il giorno che tutti aspettano, praticamente dal 16 agosto dell’anno scorso, quando ad imporsi fu il cavallo scosso dell’Oca, mentre l’ultimo precedente di luglio fu vinto dalla Selva. Nei giorni scorsi ci sono state le prove e diversi altri preparativi, ma adesso è finalmente giunto il momento della diretta del Palio di Siena 2024.

Possiamo allora ricordare i nomi delle dieci Contrade che questa sera disputeranno il Palio di Siena del 2 luglio 2024 in Piazza del Campo: si tratta di Valdimontone, Pantera, Bruco, Leocorno, Lupa, Civetta, Oca, Giraffa, Nicchio e Onda. Le prove ci hanno dato alcune indicazioni, che però sono significative solo fino a un certo punto, perché la gara vera e propria ha dinamiche completamente diverse, ad esempio per quanto riguarda la partenza, una procedura che può trascinarsi anche molto a lungo. Tutto questo sarà un test molto impegnativo per i fantini e naturalmente per i loro cavalli, in assoluto i principali protagonisti per la diretta del Palio di Siena 2024.

DIRETTA PALIO DI SIENA 2024: IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Con lo scorrere delle ore crescerà sempre di più l’attesa per la diretta del Palio di Siena 2024, perché il 2 luglio (come d’altronde il 16 agosto) è un giorno lunghissimo nella città toscana. Gli eventi imperdibili sono tantissimi fin dal primo mattino, con la tradizionale “Messa del fantino” celebrata dall’Arcivescovo di Siena nella Cappella adiacente al Palazzo Comunale, prima di andare in Piazza del Campo con la cosiddetta Provaccia, che è in programma alle ore 9.00, cioè la sesta e ultima prova dei “Quattro giorni del Palio”. Sempre al mattino c’è anche la riunione in Comune di capitani e fantini, il momento in cui diventa ufficiale l’iscrizione del fantino per ogni Contrada in gara e la presentazione del suo giubbetto. Possiamo citare ancora l’appuntamento delle ore 14.30, cioè la benedizione del cavallo e del fantino in ogni singola contrada.

Poi inizieranno gli eventi che possiamo considerare facenti parte a tutti gli effetti della vera e propria diretta del Palio di Siena 2024, con la sfilata delle comparse delle Contrade e dei figuranti del Comune fino in Piazza del Duomo per la sbandierata, poi dalle ore 15.50 il corteo dal cortile del Palazzo del Governo in Piazza del Duomo e da lì in Piazza del Campo, secondo l’ordine della prima prova. Gli spettatori calcolino bene i tempi, in particolare l’ultimo accesso alla Piazza viene chiuso alle ore 17.45, poi sarà spazio per l’attesa sempre più spasmodica, fino alle ore 19.00 quando il drappellone ad opera di Giovanni Gasparro viene issato sul Palco dei Giudici durante la sbandierata “della Vittoria” degli alfieri di tutte le Contrade, dopo la quale inizia la procedura di partenza. A quel punto finalmente spazio all’evento agonistico, di per sé molto breve (difficoltà in partenza permettendo) per la diretta del Palio di Siena 2024 del 2 luglio…











© RIPRODUZIONE RISERVATA