Diretta Palio di Siena 2024/ Streaming video tv: seconda e terza prova (oggi domenica 30 giugno)

DIRETTA PALIO DI SIENA 2024: OGGI LA SECONDA E LA TERZA PROVA

Proseguono i quattro giorni che caratterizzano la diretta del Palio di Siena 2024, naturalmente quello del 2 luglio che sarà dedicato alla Madonna di Provenzano. Diciamo subito che gli appuntamenti più attesi di oggi, domenica 30 giugno, saranno quelli con le due prove del Palio di Siena in programma naturalmente in piazza del Campo. Ecco allora che tutto comincerà alle ore 9.00 con la seconda prova, mentre alla sera l’appuntamento sarà con la terza prova alle ore 19.45 in quello che potremmo definire il giorno più “semplice”, magari perfetto per scoprire la vita delle Contrade in questi giorni così speciali.

Ieri abbiamo avuto già un evento fondamentale, cioè le batterie e la tratta che hanno portato all’abbinamento tra i cavalli e le dieci Contrade che animeranno il 2 luglio la diretta del Palio di Siena 2024 – ricordiamo che si tratta di Valdimontone, Pantera, Bruco, Leocorno, Lupa, Civetta, Oca, Giraffa, Nicchio e Onda; domani spiccheranno la prova generale e la cena in tutte le Contrade partecipanti; il 2 luglio sarà poi ricchissimo di eventi, quindi proprio oggi (che tra l’altro cade di domenica) potrebbe essere il giorno perfetto per vivere l’atmosfera di Siena, almeno per coloro che hanno la fortuna di essere in città nei giorni della diretta del Palio di Siena 2024.

PALIO DI SIENA 2024 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE L’EVENTO

La diretta tv del Palio di Siena 2024 per la Carriera dedicata alla Madonna di Provenzano del 2 luglio sarà garantita da La7, come già dal 2022 (quando tutto è ripartito dopo due anni di stop forzato dovuti al Covid), ma solamente per la corsa. In questi giorni giorni precedenti una copertura del Palio di Siena dovrebbe invece essere garantita dalla televisione locale Canale 3, che trovate al numero 84 del telecomando e che permetterà di seguire il Palio di Siena 2024 in diretta streaming video visitando il sito canale3.tv. Per tutte le informazioni utili ecco infine il sito ufficiale www.ilpalio.org.

DIRETTA PALIO DI SIENA 2024: ATTENZIONE ALLE RIVALITÀ

Seguendo il giorno della seconda e della terza prova per la diretta del Palio di Siena 2024, una giornata dunque tutto sommato ancora abbastanza tranquilla, dobbiamo notare che la Carriera del 2 luglio sarà come sempre infiammata dalle rivalità che dividono alcune delle 17 Contrade della città di Siena. Solamente due vedranno scendere in pista entrambe le parti dopodomani: a questo Palio di Siena 2024 dedicato alla Madonna di Provenzano prenderanno il via infatti sia la Civetta sia il Leocorno e pure Nicchio e Valdimontone, che sono protagoniste di due delle sette rivalità attualmente esistenti, classificate anche sul sito ufficiale dell’evento.

Situazione particolare per la Contrada della Torre, che non correrà ma vedrà in pista entrambe le sue rivali, cioè l’Oca e l’Onda, per cui avrà ben due avversarie contro cui tifare, una dinamica che infiamma ulteriormente la diretta del Palio di Siena 2024 coinvolgendo anche le Contrade che restano ferme. Ad esempio Istrice e Aquila, a loro volta assenti, seguiranno le proprie rivali, che sono rispettivamente Lupa e Pantera. Infine, sempre limitandoci alle sette rivalità ufficialmente riconosciute, dobbiamo evidenziare che Chiocciola e Tartuca saranno entrambe assenti, si sfideranno quindi certamente l’anno prossimo.











