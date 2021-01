Diretta Palmeiras Santos/ Streaming video DAZN: finale Copa Libertadores 2020

DIRETTA PALMEIRAS SANTOS: TUTTO IN UNA NOTTE

Palmeiras Santos, in diretta dal mitico Maracanã di Rio De Janeiro, è la finale della Copa Libertadores 2020: si gioca alle ore 21:00 italiane di sabato 30 gennaio, saranno invece le 17.00 locali. Poteva essere il Super Clasico come due anni fa, invece il principale torneo sudamericano sarà risolto da un derby paulista: le due squadre infatti hanno eliminato Boca Juniors e River Plate in semifinale, regalandoci una sfida inedita almeno in questo contesto (ovvero la partita per il titolo). Per la seconda volta nella storia – la prima è stata l’anno scorso – la finale di Copa Libertadores viene disputata in gara unica, il che la rende se vogliamo ancora più affascinante.

In più un derby brasiliano non si verifica dal 2006 e dunque anche questo contribuirà a mettere carne al fuoco, oltre al fatto che il cammino delle due finaliste è stato praticamente identico, almeno nel girone ma tutto sommato anche nella fase ad eliminazione diretta. Ora, non resta che tuffarci nella grande attesa della diretta di Palmeiras Santos: prima però di dare la parola al campo, scoprendo quale delle due squadre vincerà la Copa Libertadores 2020, proviamo a fare una rapida valutazione circa le scelte che verranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA PALMEIRAS SANTOS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Palmeiras Santos è stata affidata alla piattaforma DAZN: gli abbonati a questo servizio potranno dunque rivolgersi al consueto servizio di diretta streaming video attivandolo su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure utilizzando una smart tv dotata di connessione a internet. Ricordiamo poi che dallo scorso anno alcuni eventi di questa piattaforma sono accessibili anche dagli abbonati Sky da almeno tre anni: in questo caso bisognerà riferirsi al canale DAZN1, presente al numero 209 del decoder satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI PALMEIRAS SANTOS

Per Palmeiras Santos Abel Ferreira schiera il 3-4-2-1, e la sua formazione migliore: davanti al portiere Wéverton dovremmo allora vedere una linea difensiva composta da Marcos Rocha, Empereur e Gustavo Gómez mentre i due esterni alzeranno la loro posizione, e dovrebbe trattarsi di Gabriel Menino e Viña. In mezzo mancherà ancora Felipe Melo, reduce dalla frattura della caviglia: spazio dunque a Danilo e Zé Rafael, che davanti a loro avranno Gustavo Scarpa e Rony a fare compagnia a Luiz Adriano. Ci sono quindi alcuni ex della nostra Serie A in campo, mentre nel Santos di Cuca abbiamo giovani interessanti di cui abbiamo già parlato. Su tutti il centravanti Kaio Jorge, che sarà supportato da Marinho e Soteldo a completamento del tridente offensivo; Alison sarà il volante del centrocampo con la collaborazione delle due mezzali Diego Pituca e Lucas Braga, la difesa dei bianconeri sarà dunque a quattro e comprenderà i centrali Lucas Verissimo e Luan Peres, poi due terzini in Pará e Felipe Jonatan mentre il portiere sarà John.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato il suo pronostico su Palmeiras Santos, indicando nel Verdão la favorita: secondo le quote ufficiali infatti il segno 1 per questa eventualità vi permetterebbe di guadagnare 2,10 volte quanto messo sul piatto, leggermente più alto il valore posto sul segno 2 per il successo del Santos che vale 3,40 la cifra puntata. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X e che farebbe proseguire la finale di Copa Libertadores, porta in dote una vincita corrispondente a 3,20 volte l’importo investito con questo bookmaker.



© RIPRODUZIONE RISERVATA