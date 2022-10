Diretta Sassari Unicaja Malaga/ Streaming video tv: big match in Champions League!

DIRETTA SASSARI UNICAJA MALAGA: SUBITO UN BIG MATCH!

Sassari Unicaja Malaga, in diretta dal PalaSerradimigni, si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 5 ottobre e vale per la pria giornata del gruppo G in Champions League 2022-2023. La competizione di basket, che è la principale tra quelle organizzate da FIBA, riapre i battenti: ritroviamo la Dinamo che l’anno scorso aveva fatto parecchia fatica in ambito europeo, e che ora è ripartita da un allenatore confermato (Piero Bucchi) e un’altra finestra internazionale per crescere ulteriormente. Intanto l’esordio in campionato non è andato bene: pronti via, è arrivata una sconfitta sul parquet di Varese.

Pochi giorni prima però Sassari aveva centrato la finale di Supercoppa Italiana, battendo Tortona sul filo di lana e poi giocando una partita alla pari con la Virtus Bologna; le ambizioni sono sempre quelle di arrivare il più lontano possibile in ogni competizione, ma bisognerà vedere come andranno le prossime uscite. A cominciare ovviamente dalla diretta di Sassari Unicaja Malaga: aspettando che la partita del PalaSerradimigni prenda il via, proviamo a fare qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere da una partita che si prospetta davvero molto interessante.

SASSARI UNICAJA MALAGA DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non ci sono notizie di una diretta tv di Sassari Unicaja Malaga: sicuramente i match di Champions League non saranno trasmessi sulla nostra televisione, almeno uno tra le due italiane potrebbe però andare in onda su Rai Play ma si va ancora alla ricerca di un’eventuale conferma. Tuttavia, le buone notizie ci sono: la FIBA ha riorganizzato il servizio di diretta streaming video e fornirà le gare, on demand o in abbonamento, sul sito Courtside 1891 che fa direttamente riferimento alla federazione europea di basket.

DIRETTA SASSARI UNICAJA MALAGA: RISULTATI E CONTESTO

Nel presentare la diretta di Sassari Unicaja Malaga dobbiamo dire che la Dinamo nelle ultime due edizioni della Champions League non ha mai superato la Top 16: sicuramente la squadra avrebbe potuto fare meglio, ma è anche vero che si è trovata a dover affrontare un periodo complesso tra addii illustri in campo e soprattutto in panchina, con la separazione da Gianmarco Pozzecco che aveva portato alla nomina di Demis Cavina poi esonerato a stagione in corso. L’avvento di Bucchi ha sistemato qualcosa, Sassari ha comunque disputato i playoff di campionato e ha anche raggiunto la semifinale, ma ha lasciato per strada una Champions League in cui sarebbe anche potuta arrivare in fondo, come dimostra il titolo di Europe Cup centrato tre anni fa.

Si tratta di una squadra che sta provando a tornare grande, ma che sa di dover affrontare un processo non semplicissimo; questa sera sicuramente non aiuterà il fatto di trovarsi di fronte l’Unicaja Malaga, che magari non sarà più quella di due o tre decenni fa ma resta una squadra con grande esperienza, che l’anno scorso in Champions League ha raggiunto i quarti di finale e che in epoca recente è stata impegnata soprattutto in Eurocup ed Eurolega. Un livello sulla carta superiore, ma nella diretta di Sassari Unicaja Malaga il Banco di Sardegna ha tutto per spuntarla e allora vedremo cosa succederà tra poche ore…

