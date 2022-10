Diretta Treviso Sassari/ Streaming video tv: Nicola vuole la prima gioia (basket A1)

DIRETTA TREVISO SASSARI: NUTRIBULLET IN CRISI!

Treviso Sassari sarà diretta dagli arbitri Guido Giovannetti, Gabriele Bettini e Daniele Valleriani: alle ore 18:30 il PalaVerde apre le sue porte sulla 3^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2022-2023. Partita importante per la Nutribullet, attualmente una delle quattro squadre ad aver sempre perso in stagione: dopo la salvezza ottenuta lo scorso anno Marcelo Nicola è stato confermato, ma la sua Treviso fatica enormemente a produrre in attacco e così sono arrivate le sconfitte contro Reggio Emilia – netta e in casa – e Trento, appunto con una fase offensiva asfittica e che per il momento è tutta da rivedere.

Meglio Sassari, che è ripartita da qualche certezza maturata nella passata stagione e che, dopo aver perso a Varese, si è rifatta con un bel successo contro Verona; Piero Bucchi, ex della partita, punta un posto nei playoff e certamente la Dinamo è in grado di andarselo a prendere, anche se non sarà facile. Intanto sarà interessante vedere come andranno le cose nella diretta di Treviso Sassari; mentre aspettiamo che la partita si giochi facciamo qualche rapida considerazione sui temi principali che potrebbero emergere dal PalaVerde, perché tra poche ore sarà già il tempo della palla a due.

DIRETTA TREVISO SASSARI STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Treviso Sassari non sarà una delle partite trasmesse sui canali della nostra televisione per questa 3^ giornata di Serie A1, Tuttavia, come ormai sappiamo, per tutti gli appassionati resta valida la novità della stagione che riguarda Eleven Sports. Il portale fornisce tutte le gare del massimo campionato di basket, sarà dunque una visione in diretta streaming video e per accedere alle immagini bisognerà sottoscrivere un abbonamento oppure, in alternativa, acquistare il singolo evento on demand. Ricordiamo poi la possibilità di consultare il sito ufficiale all’indirizzo www.legabasket.it, per tutte le informazioni come il boxscore aggiornato in tempo reale e il tabellino play-by-play.

DIRETTA TREVISO SASSARI SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo vicini alla palla a due di Treviso Sassari, una partita che come detto la Nutribullet non può sbagliare: siamo solo all’inizio della stagione e il campionato di Serie A1 ci ha già mostrato come tante cose possano cambiare in fretta, ma è altrettanto evidente che partire 0-3 darebbe un segnale negativo e la piazza veneta è esigente, essendo stata abituata a sollevare trofei nell’epoca gloriosa della Benetton. Ora si cerca di tornare a quei tempi: processo lungo, ma nel 2021 i playoff erano comunque arrivati e Nicola lavora per quello, dovendo però premunirsi innanzitutto di salvare la squadra.

L’anno scorso Sassari ha cambiato allenatore in corso d’opera e decisamente presto; Bucchi, vecchia volpe dei parquet, ha condotto il Banco di Sardegna alla semifinale playoff e di rimando alla Supercoppa del mese scorso, nel quale gli isolani si sono tolti la soddisfazione di raggiungere la finale. Pertanto si tratta di una squadra che ha nelle sue corde la possibilità di replicare il risultato, anche se forse i giorni gloriosi delle finali scudetto sono lontani; tuttavia questa Sassari potrebbe giocare il ruolo di guastafeste e sarà molto interessante scoprire se questa sera arriverà il primo acuto esterno della stagione.











