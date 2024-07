Diretta Paolini Krejcikova/ Finale Wimbledon 2024 streaming video tv: Jasmine per la storia (oggi 13 luglio)

DIRETTA PAOLINI KREJCIKOVA, FINALE WIMBLEDON 2024: PER LA STORIA

Il giorno è arrivato: oggi sabato 13 luglio, con inizio alle ore 15.00 italiane, ci attende la diretta di Paolini Krejcikova, la finale femminile di Wimbledon 2024, prima volta nella storia di una tennista italiana in finale nel torneo più prestigioso del tennis mondiale. Nemmeno la nostra generazione d’oro del tennis femminile, che ci aveva regalato soddisfazioni di ogni sorta non molti anni fa, era riuscita a raggiungere la finale di Wimbledon, impresa invece riuscita a Jasmine Pasolini, che sta vivendo una vera e propria favola sportiva nel 2024 e ora cerca di coronarla con quello che sarebbe un vero e proprio capolavoro in caso di vittoria nella diretta di Paolini Krejcikova.

DIRETTA/ Paolini Vekic (risultato finale 2-6 6-4 7-6): storica Jasmine, finale a Wimbledon 2024! (11 luglio)

L’avversaria di Jasmine Paolini in questa finale di Wimbledon 2024 sarà dunque la ceca Barbora Krejcikova, a sua volta un nome abbastanza a sorpresa se si pensa che era la testa di serie numero 31 ad inizio torneo, sebbene Krejcikova abbia già frequentato i livelli più alti, con il trionfo al Roland Garros 2021 come momento più alto della carriera fino ad oggi. In queste due settimane le previsioni sulla carta sono spesso saltate, come d’altronde successe l’anno scorso, quando sull’erba di Wimbledon vinse Marketa Vondrousova, connazionale di Krejcikova. Meglio allora non fare troppi calcoli e godersi le emozioni della diretta di Paolini Krejcikova, che resterà in ogni caso un evento storico per il nostro tennis.

DIRETTA PAOLINI KREJCIKOVA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA FINALE WIMBLEDON 2024

La finale femminile di Wimbledon 2024 catalizzerà naturalmente l’attenzione di tantissimi tifosi e appassionati, ricordiamo allora che la diretta tv di Paolini Krejcikova è riservata agli abbonati alla televisione satellitare, con i due canali di riferimento Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, rispettivamente numero 201 e 2023 del decoder, ma anche Sky Sport 4K al numero 213. Sarà quindi la stessa emittente a garantire anche la diretta streaming video di Paolini Krejcikova, tramite l’applicazione Sky Go o la piattaforma Now Tv.

DIRETTA PAOLINI KREJCIKOVA, FINALE WIMBLEDON 2024: COME CI SONO ARRIVATE?

Ripercorriamo allora in breve le due favolose settimane che ci hanno portato alla diretta di Paolini Krejcikova come finale femminile di Wimbledon 2024. L’avventura di Jasmine Paolini è cominciata con tre vittorie in due set contro la spagnola Sorribes Tormo, la belga Minnen e la canadese Andreescu nei primi turni. Il primo momento di svolta è stato negli ottavi contro la statunitense Keys, quando Jasmine è stata anche vicina alla sconfitta ma infine si è imposta, in verità anche grazie ai problemi fisici della rivale. Serve d’altronde anche un po’ di fortuna per arrivare in fondo: Jasmine Paolini ne ha approfittato travolgendo ai quarti l’altra statunitense Navarro, poi è stata fantastica la battaglia con la croata Vekic in una semifinale decisa dal tie-break del terzo set, finito 10-8 per l’azzurra.

Dall’altra parte del tabellone, la ceca Barbora Krejcikova ha faticato parecchio già al primo turno, un match memorabile contro la russa Kudermetova, poi ha sconfitto in due set la statunitense Volynets, la spagnola Bouzas Maneiro e l’altra americana Collins negli ottavi, prima di riservare lo stesso trattamento alla lettone Ostapenko ai quarti. Il capolavoro è arrivato però in semifinale, con vittoria in rimonta contro la kazaka Rybakina, la numero 4 del seeding. Sicuramente la finale di Wimbledon 2024 è stata per lei più che meritata, ma adesso speriamo che sia la sua rivale a scrivere la storia del nostro tennis nella diretta di Paolini Krejcikova…











