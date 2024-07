Diretta Krejcikova Rybakina/ Wimbledon 2024 streaming video tv: semifinale intrigante! (oggi 11 luglio)

DIRETTA KREJCIKOVA RYBAKINA WIMBLEDON 2024: SEMIFINALE INTRIGANTE!

Si gioca una semifinale davvero appassionante a Wimbledon 2024: giovedì 10 luglio è il giorno della diretta di Krejcikova Rybakina, la sfida per la finale nella parte alta del tabellone mentre in quella bassa, come sappiamo, c’è una straordinaria Jasmine Paolini che sfida Donna Vekic. Qui, scontro tra due giocatrici esperte e navigate, già campionesse Slam: Barbora Krejcikova ha infatti vinto il Roland Garros tre anni fa e per la prima volta si è spinta in semifinale a Wimbledon, ma è già stata la seconda giocatrice al mondo e soprattutto ha centrato almeno i quarti in ognuno dei Major, anche se solo due volte li ha poi superati.

Elena Rybakina, russa che da sei anni gioca per il Kazakhstan, ha trionfato proprio qui a Londra imponendosi due anni fa: curioso pensare che se non avesse cambiato bandiera non sarebbe stata presente a quell’edizione, sia come sia la classe ’99 è poi tornata in finale agli Australian Open, stavolta perdendo, e in generale negli ultimissimi anni ha formato una sorta di Big Four con Iga Swiatek, Aryna Sabalenka e Coco Gauff. Vedremo come andranno le cose nella diretta di Krejcikova Rybakina, naturalmente con uno sguardo alla nostra Paolini perché una di queste due giocatrici sarà l’eventuale avversaria nella finale di Wimbledon 2024.

COME VEDERE LA DIRETTA DI KREJCIKOVA RYBAKINA IN STREAMING VIDEO TV

Ovviamente la diretta tv di Krejcikova Rybakina sarà affidata alla televisione satellitare: i canali di riferimento per la semifinale di Wimbledon 2024 dovrebbero essere Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, rispettivamente ai numeri 201 e 203 del decoder, gli abbonati sul secondo canale avranno anche la possibilità di essere informati con approfondimenti da studio mentre per tutti ci sarà l’opzione, che non comporta costi aggiuntivi, della diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA KREJCIKOVA RYBAKINA: LA KAZAKA FAVORITA MA…

Nella diretta di Krejcikova Rybakina è difficile individuare una vera e propria favorita: forse la kazaka per ranking e per il fatto che nel 2024 ha già vinto tre titoli (tutti 500) mentre l’anno seguente ha messo in bacheca i Masters 1000 di Indian Wells e Roma, è una giocatrice solidissima quando sta bene ma il punto è proprio questo, spesso e volentieri la Rybakina non è riuscita a essere continua nelle sue performance a causa di infortuni che l’hanno costretta a più di un forfait, e questo è chiaramente un rammarico perché forse, al netto di questi inconvenienti, la kazaka avrebbe più degli otto titoli attuali, e anche parecchio importanti.

Per quanto riguarda la Krejcikova, bisogna dire che le tenniste della Repubblica Ceca sono sempre temibilissime: il Paese dell’Est Europa continua a produrre talenti in serie, Petra Kvitova ha due titoli a Wimbledon e l’anno scorso qui ha trionfato Marketa Vondrousova, dunque attenzione perché quando arrivano in fondo diventano sempre temibilissime, poi certamente la Krejcikova è giocatrice esperta che sa come mettere in difficoltà la Rybakina. La quale, dal canto suo, dovrà trovare una giornata importante con servizio e dritto, veri colpi che le fanno fare la differenza, e ridurre gli errori gratuiti contro un’avversaria portata a sbagliare poco: a Wimbledon 2024 è già tutto apparecchiato per lo show…











