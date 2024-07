Diretta Wimbledon 2024/ Alcaraz Paul streaming video tv: ecco il n° 1 e Sun Vekic, si gioca! (9 luglio)

DIRETTA WIMBLEDON 2024: SI COMINCIA!

Sta per cominciare la diretta di Wimbledon 2024, e come detto nel tabellone femminile potrebbe avere una grande occasione la nostra Jasmine Paolini, perché se dovesse battere Emma Navarro avrebbe poi un match abbordabile, almeno sulla carta, in semifinale. Della neozelandese Lulu Sun avevamo già parlato, prima giocatrice del suo Paese a raggiungere i quarti di uno Slam facendo meglio di Marina Erakovic, che aveva origini croate e si era fermata al terzo turno di Roland Garros e Wimbledon, qui ai Championships la Erakovic ci era arrivata per tre volte ma senza mai riuscire a fare il passo ulteriore entrando nella seconda settimana.

Donna Vekic è già più abituata a queste altezze: i quarti li aveva giocati già cinque anni fa agli Us Open e poi lo scorso anno agli Australian Open, in una carriera che ha vissuto di molti alti e bassi ma l’ha vista anche raggiungere il numero 19 Wta. La croata era stata battuta da Belinda Bencic a New York e Aryna Sabalenka a Melbourne: stavolta potrebbe davvero avere la grande occasione perché parte favorita a differenza dei due precedenti, e forse favorita nemmeno di poco. Scopriremo tra pochissimo quello che ci diranno i campi, intanto possiamo metterci comodi e, sperando ovviamente che per Sinner e Paolini arrivino le semifinali, dare il via ad un’altra bellissima giornata dedicata alla diretta di Wimbledon 2024! (agg. di Claudio Franceschini)

COME VEDERE WIMBLEDON 2024 IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

WIMBLEDON 2024: L’ALTRO BIG MATCH

Certamente la grande sfida attesa nella diretta di Wimbledon 2024 è quella tra Carlos Alcaraz e Tommy Paul, anche perché come già detto il vincitore sarebbe l’avversario di Jannik Sinner in semifinale e dunque si aspetta un altro incrocio con il giovane spagnolo; Carlos Alcaraz però avrà i suoi problemi nel liberarsi di Paul, che in carriera lo ha battuto due volte in quattro precedenti. Conto pari dunque, e andamento che sorride allo statunitense: infatti, i due si sono cronologicamente alternati nelle loro vittorie con il curioso particolare di essersi affrontati sempre nei Masters 1000 in Nord America, dunque sempre su cemento.

Il primo successo è quello di Paul in Canada, due anni fa: risultato 6-7 7-6 6-3 e già splendido match, poi Alcaraz all’inizio del 2023 si era vendicato al Miami Open con un 6-4 6-4. Nuovamente il momento di Tommy Paul, e ancora una volta alla Rogers Cup: stavolta 6-3 4-6 6-3 in favore dello statunitense a Toronto, torneo poi vinto da Sinner. L’ultimo incrocio è andato di conseguenza ad Alcaraz, la scorsa estate a Cincinnati: lo spagnolo ha vinto con il punteggio di 7-6 6-7 6-3. Possiamo allora parlare di sfide sempre entusiasmanti tra questi due giocatori, siamo certi che Alcaraz e Paul sapranno infiammare anche la diretta di Wimbledon 2024. (agg. di Claudio Franceschini)

WIMBLEDON 2024: NON SOLO ITALIA OGGI!

La diretta di Wimbledon 2024 propone per martedì 9 luglio una grande giornata, quella con cui si aprono i quarti di finale: abbiamo in campo Jannik Sinner e Jasmine Paolini, ma poi ci sono gli altri match da seguire e allora sarà molto interessante scoprire quello che succederà sui campi. Per esempio, oggi è il giorno di Alcaraz Paul: un match questo che il campione in carica Carlos Alcaraz ha già perso lo scorso anno, lo spagnolo rischia tantissimo perché già agli ottavi ha dovuto penare tantissimo per liberarsi di Frances Tiafoe, alla fine battuto soltanto al quinto set.

Il match che invece incrocia con quello della Paolini è sorprendente: da una parte Lulu Sun, la qualificata neozelandese che si è sbarazzata anche di Emma Raducanu, idolo locale, al terzo set e dall’altra Donna Vekic, croata che era in calo dopo un bel periodo ma ha saputo ritrovarsi proprio nella diretta di Wimbledon 2024, battendo Paula Badosa (ex numero 2 Wta) e regalandosi un grande risultato. Vedremo allora cosa ci porterà in dote la diretta di Wimbledon 2024 quando finalmente si inizierà a giocare, francamente non vediamo l’ora di assistere a questi scintillanti match.

DIRETTA WIMBLEDON 2024: VERSO UN ALTRO SHOW IN SEMIFINALE

Siamo quasi arrivati alla diretta di Wimbledon 2024: il grande osservato di oggi è naturalmente Carlos Alcaraz, che sogna di fare il bis ai Championships e mettere in bacheca quello che sarebbe il quarto Slam in carriera, a 21 anni appena compiuti. Lo spagnolo aveva già dimostrato lo scorso anno di saper essere performante anche sull’erba, una caratteristica propria dei campioni; in semifinale lo attenderebbe eventualmente l’ennesimo incrocio contro Jannik Sinner, il quale potrebbe vendicare la sconfitta al Roland Garros in un duello epico.

Tutto il mondo del tennis attende, in realtà possiamo dire che per Alcaraz il compito odierno sarà tutt’altro che semplice visto che Tommy Paul come detto lo ha già battuto l’anno scorso (sul cemento) e soprattutto è arrivato a Wimbledon 2024 con il trofeo vinto al Queen’s, nella cui finale ha battuto anche nettamente il nostro Lorenzo Musetti. Da vedere allora questo match, come da vedere quello tra Sun e Vekic che certamente saranno anche in campo con tanta emozione, visto che una semifinale Slam sarebbe un traguardo straordinario per entrambe. Tra poco i campi ci diranno quello che succederà nella diretta di Wimbledon 2024.











