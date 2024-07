DIRETTA PAOLINI NAVARRO/ Video streaming tv: i precedenti sono pessimi per Jasmine (Wimbledon 2024, 9 luglio)

DIRETTA PAOLINI NAVARRO: I TESTA A TESTA

Ci attende un’entusiasmante diretta di Paolini Navarro, ma purtroppo come già indicavamo il quarto di finale a Wimbledon 2024 non inizia certo nel migliore dei modi per la lucchese. I precedenti di questo match sono tre, e ha sempre vinto Emma Navarro: il primo incrocio risale al torneo di San Diego dello scorso anno in cui la statunitense si era imposta con il risultato di 7-5 6-0, poi abbiamo la sfida di Doha nel 2024 con la Navarro che si era aggiudicata la vittoria con il punteggio di 6-3 7-5. Infine, il più recente: terzo turno al Miami Open, e finalmente la Paolini aveva vinto un set ma solo per cadere per 6-2 3-6 6-0.

Ora, questo sarà il primo incrocio sull’erba e questo potrebbe cambiare le carte in tavola, certamente però i precedenti del match ci dicono che la Navarro è un’avversaria davvero indigesta per Jasmine Paolini e a riprova di questo c’è il fatto che per ben due volte la statunitense sia riuscita a timbrare un 6-0 in un set contro la lucchese. In più la scintillante vittoria agli ottavi contro Coco Gauff è uno straordinario biglietto da visita per la classe 2001 di New York; vedremo allora se la nostra Paolini saprà gettare il cuore oltre l’ostacolo come già aveva fatto al Roland Garros, soprattutto contro Elena Rybakina e Mirra Andreeva, noi attendiamo un grande risultato… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA PAOLINI NAVARRO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE WIMBLEDON 2024

Anche la diretta tv di Paolini Navarro seguirà ovviamente la programmazione di Wimbledon 2024, e quindi l’appuntamento con il quarto di finale Wta sarà affidato alla televisione satellitare: il canale principale rimane Sky Sport Tennis, possibile anche un’incursione di Sky Sport Uno ma il palinsesto sarà aggiornato quasi in tempo reale. Quello che rimane sicuro è che si potrà seguire il match anche con il servizio di diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e semplicemente attivando l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PAOLINI NAVARRO: PER SOGNARE ANCORA!

Grande appuntamento quello di oggi con la diretta di Paolini Navarro: il match di martedì 9 luglio è valido per i quarti di finale a Wimbledon 2024, per la prima volta la nostra Jasmine Paolini ha raggiunto questo livello dello Slam e continua il suo grande percorso di crescita dopo la finale centrata al Roland Garros. Qui a Wimbledon 2024, diciamo così, la lucchese ha anche avuto un po’ di fortuna: ha messo assolutamente molto del suo nel superare di slancio i primi tre turni e mostrando la sua crescita costante ed esponenziale, poi agli ottavi ha approfittato del ritiro di Madison Keys sul 5-5 nel terzo set.

“Dispiace vederla uscire così” ha detto la Paolini, che ha reso omaggio alla sua avversaria ma ora giustamente guarda avanti: all’orizzonte una sfida durissima contro Emma Navarro, statunitense già nella Top 20 del ranking Wta e che come biglietto da visita in questo quarto di finale schiera la splendida vittoria contro la connazionale Coco Gauff, seconda giocatrice al mondo. Sarà allora interessantissimo scoprire quello che succederà nella diretta di Paolini Navarro, mentre aspettiamo che il match prenda il via proviamo a presentarlo nel dettaglio anche per ipotizzare quali siano le possibilità dell’azzurra di timbrare una bellissima semifinale a Wimbledon 2024.

DIRETTA PAOLINI NAVARRO: LA SFIDA È TOSTA

Con la diretta di Paolini Navarro ci stiamo avvicinando alla possibilità di fare la storia per la nostra giocatrice: i quarti di Wimbledon 2024 sono un traguardo che fino a pochi mesi fa la Paolini non avrebbe nemmeno potuto immaginare, ma evidentemente da qualche tempo è scattato qualcosa nella testa e nel modo di stare in campo della lucchese, che dopo aver vinto il Masters 1000 di Dubai ha saputo crescere ulteriormente, come detto concedendosi il lusso di una finale Slam che prima di lei soltanto quattro italiane nella storia avevano giocato.

Adesso la Paolini può eventualmente sfruttare un tabellone anche aperto, perché sono state eliminate Iga Swiatek e la già citata Gauff e in più Aryna Sabalenka aveva dato forfait prima che iniziasse Wimbledon 2024; tuttavia la vera minaccia è oggi, perché la Navarro è un’avversaria scomodissima per Jasmine come dimostra lo 0-3 nei precedenti, peraltro tutti molto recenti. Vedremo, perché la Paolini è una giocatrice che sa stare in campo a mente libera e senza pensare al passato o alle difficoltà; la semifinale di Wimbledon 2024 è sicuramente alla portata, speriamo che arrivi un enorme risultato anche oggi.











