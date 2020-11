Diretta parallelo femminile Lech/ Streaming video Rai, Coppa del Mondo di sci

La Coppa del Mondo di sci torna protagonista con la diretta del parallelo femminile di Lech, unica gara dell’intera stagione in Coppa per questa specialità sempre un po’ anomala. La FIS quest’anno ha collocato un solo parallelo nel calendario del Circo Bianco, più quello dei Mondiali a Cortina: si gareggia in Austria, in questa località che mancava da ben 26 anni dalla Coppa del Mondo. Un ritorno particolare per Lech, che ospita questo doppio parallelo (domani toccherà infatti agli uomini e pure per loro sarà l’unico della stagione, a parte i Mondiali) che doveva avere luogo già a metà mese ma è slittato di una dozzina di giorni causa carenza di neve. La diretta del parallelo femminile di Lech proporrà dunque la quarta gara della stagione di Coppa del Mondo e ancora nelle specialità tecniche, dopo la bellissima vittoria di Marta Bassino davanti a Federica Brignone nel gigante di Solden e il doppio successo di Petra Vlhova nei due slalom disputati a Levi. Gara strana, che non conta per nessuna Coppa di specialità ma che comunque mette in palio 100 punti per la classifica generale: chi avrà la meglio?

DIRETTA PARALLELO FEMMINILE DI LECH IN STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA GARA

La diretta del parallelo femminile di Lech avrà inizio alle ore 17.45, quando avrà inizio il tabellone principale di questa gara sempre molto particolare. Diciamo subito che l’appuntamento per tutti gli appassionati sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo sci: Rai Sport + HD (canale numero 57 del telecomando, disponibile anche al numero 5057 della piattaforma satellitare Sky) e il canale tematico Eurosport, disponibile sulle piattaforme Sky e DAZN. Se non potrete mettervi davanti a un televisore negli orari della gara, ci saranno anche le possibilità fornite dalla diretta streaming video, gratuita sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it), oppure riservato agli abbonati per quanto riguarda Eurosport Player e Sky Go. Ricordiamo inoltre la possibilità di seguire il live timing sul sito ufficiale della Federazione internazionale per essere sempre aggiornati su come stanno andando le cose a Lech (www.fis-ski.com) con i tempi di tutte le atlete in gara in tempo reale. CLICCA QUI PER LO STREAMING SU RAIPLAY

DIRETTA PARALLELO FEMMINILE LECH: CARATTERISTICHE E AZZURRE

Verso la diretta del parallelo femminile di Lech, ricordiamo innanzitutto che nel tabellone principale troveranno posto le migliori 16 delle qualificazioni, una differenza importante rispetto all’anno scorso, quando invece il tabellone era a 32. In compenso, questa fase ad eliminazione diretta prevederà ottavi, quarti, semifinali e finali tutti in doppia manche, con le atlete che si scambieranno naturalmente le corsie tra una run e l’altra e la somma dei tempi determinerà chi passerà al turno successivo – e in finale naturalmente la vincitrice – ma con il verdetto facilissimo da capire, perché nella seconda run si partirà con il distacco della prima e di conseguenza chi giungerà davanti al traguardo nella run 2 avrà avuto la meglio. Parlare delle favorite non è facile in una gara così particolare, ricordiamo allora piuttosto che l’Italia ha iscritto al parallelo femminile di Lech ben nove atlete: in ordine alfabetico, Marta Bassino, Federica Brignone, Nicol Delago, Lara Della Mea, Sofia Goggia, Roberta Melesi, Martina Peterlini, Laura Pirovano e Marta Rossetti. Le aspettative più alte, sia per caratteristiche tecniche sia per il valore dei punti di Coppa, sono su Brignone e Bassino: cosa sapranno fare le azzurre?



