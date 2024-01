DIRETTA/ Parma Ascoli video streaming tv: meglio i ducali nei precedenti (Serie B, 14 gennaio 2024)

DIRETTA PARMA ASCOLI, I TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Parma Ascoli vede affrontarsi due formazioni che in classifica si ritrovano rispettivamente al primo e diciottesimo posto. Le due squadre seguendo lo storico dei precedenti svolti in passato, hanno evidenziato ben 21 gare. L’ago della bilancia pende dalle parti del Parma con ben 11 successi. Sei sono i risultati di pareggio mentre quattro le vittorie per la formazione bianconera.

Tra le partite da segnalare c’è sicuramente la prima giocata il 2 gennaio 1972, terminata con il successo del Parma con il risultato di 2-1. La sfida con più gol risulta essere invece quella del 3 settembre 1988, terminata con il risultato di 3-3. L’ultima sfida giocata tra queste due formazioni risulta invece essere quella della gara di andata. Successo per il Parma con il risultato di 1-3 grazie alla doppietta di Man ed il gol singolo del centrocampista Adrian Bernabè, quest’ultimo al centro di numerose voci di mercato. (Marco Genduso)

PARMA ASCOLI, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv Parma Ascoli sarà trasmessa sia su Sky che su DAZN. Per l’emittente televisiva sarà necessario abbonarsi al pacchetto Calcio mentre per il servizio streaming esiste un unico abbonamento per fruire di tutti i servizi.

La diretta streaming Parma Ascoli sarà dunque visibile sia su Sky Go su tutti i dispositivi mobili come smartphone, pc e tablet. Lo stesso vale per l’applicazione di DAZN che però oltre ai precedenti modi di fruizione si aggiunge anche la console di gioco.

PARMA ASCOLI, BIANCONERI INSTABILI

La diretta Parma Ascoli, in programma domenica 14 gennaio alle ore 16:15, racconta della 20esima giornata di Serie B. I crociati volano sulle ali dell’entusiasmo da capolista della cadetteria. Le recenti vittorie con Ternana per 3-1 e Brescia per 2-0 hanno chiuso il 2023 nei migliore dei modi per il Parma, che da dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia ai rigori con la Fiorentina avevano raccolto due pareggi con Palermo e Cosenza.

L’Ascoli è in un momento altalenante dove passa dalla sconfitta casalinga con lo Spezia alla vittoria in casa col Catanzaro. Dal ko esterno col Pisa si passa allo 0-0 con il Cittadella. Insomma, una squadra che non sta trovando continuità né nelle prestazioni né nei risultati come testimonia di fatto il diciottesimo posto a -4 dalla salvezza.

PARMA ASCOLI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Parma Ascoli vedono i padroni di casa scendere in campo col 4-2-3-1. In porta Chichizola, difesa a quattro con Del Prato, Balogh, Circati e Coulibaly. A centrocampo Cyprien e Hernani mentre Man, Bernabe e Mihaila supporteranno l’unico centravanti Colak.

Risposta ascolana con l’assetto tattico del 3-5-2. Tra i pali Viviano, retroguardia composta da Bellusci, Botteghin e infine Quaranta. Agiranno come esterni Adjapong e Falasco con Milanese, Di Tacchio e Masini a riempire il ricco centrocampo. In avanti invece Mendes e Rodriguez.

PARMA ASCOLI, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Parma Ascoli danno per favorita la squadra di casa a 1.60. Secondo bet365, la X del pareggio è data a 3.80 mentre il 2 fisso ben sei volte la posta in palio.

L’Over 2.5 è offerto a 2.10 mentre l’Under 2.5 a 1.70. Il Gol è quotato 2.05 invece il No Gol a 1.67, queste le previsioni dei bookmakers.

