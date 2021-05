DIRETTA PARMA ATALANTA/ Video streaming tv: sono 20 gli incroci al Tardini

DIRETTA PARMA ATALANTA: I TESTA A TESTA

Diamo uno sguardo ai precedenti della diretta di Parma Atalanta. Le due squadre si sono affrontate all’Ennio Tardini per 20 volte con 9 successi dei gialloblù, 7 pareggi e 4 della Dea. I gialloblù hanno segnato 29 gol mentre i nerazzurri 21. La gara con il maggior numero di reti è un 4-3 della stagione 2013/14. Tra i protagonisti ci fu a sorpresa Marco Parolo autore di una doppietta. Il maggior numero di reti di scarto è appena 2 con tre 2-0 delle stagioni 1995/96, 2000/01 e 2012/13. C’è poi un 3-1 della stagione 2006/07. Il risultato che è uscito più volte è lo 0-0 che abbiamo visto in 4 occasioni. Nell’ultimo precedente al Tardini ha vinto la squadra ospite col risultato di 1-2. I padroni di casa avevano sbloccato la gara nel primo tempo con l’ex di turno Dejan Kulusevski. Nella ripresa la ribaltavano le reti di Ruslan Malinovsky e Alejandro “Papu” Gomez. Il Parma non vince in casa contro questo avversario proprio dal 4-3 descritto sopra e che vide i padroni di casa finire in dieci con un rosso diretto ad Amauri. (agg Matteo Fantozzi)

DIRETTA/ Verona Torino video streaming DAZN: granata in vantaggio nei precedenti

DIRETTA PARMA ATALANTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Parma Atalanta sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky Sport, perché questa è una delle sette partite che nel turno di Serie A viene trasmessa solo sulla televisione satellitare. Di conseguenza, gli abbonati Sky avranno a disposizione anche la diretta streaming video tramite sito o app del servizio Sky Go.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: in campo per Genoa Sassuolo!

PARMA ATALANTA: GASP DEVE VINCERE, NIENTE SCHERZI!

Parma Atalanta, in diretta alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 9 maggio 2021, si gioca allo stadio Ennio Tardini della città emiliana per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie A. La diretta di Parma Atalanta sarà un momento triste per i padroni di casa emiliani, perché il Parma di Roberto D’Aversa è già matematicamente retrocesso dopo la sconfitta di lunedì scorso a Torino, dunque i ducali possono solo cercare di chiudere con dignità questa disgraziata stagione.

I riflettori però sono puntati tutti sull’Atalanta di Gian Piero Gasperini, che arriva dal pareggio contro il Sassuolo, una piccola frenata nella corsa alla prossima Champions League che vede comunque i nerazzurri grandi protagonisti. La partita di oggi sulla carta è ampiamente favorevole per tornare alla vittoria puntando come sempre sulla grande qualità del gioco e sul migliore attacco del campionato: Parma Atalanta dunque finirà con l’epilogo più atteso oppure gli emiliani sapranno fare la sorpresa che potrebbe incidere molto sulla volta Champions?

DIRETTA/ Genoa Sassuolo (risultato 0-0) video streaming DAZN: in campo, si gioca!

PROBABILI FORMAZIONI PARMA ATALANTA

Scopriamo insieme adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Parma Atalanta. Per i padroni di casa vedremo se la retrocessione porterà a più spazio per giovani e seconde linee: ricordiamo comunque che l’ex Conti è recuperato e potrebbe giocare come terzino destro, mentre il ballottaggio più caldo è quello tra l’altro ex Cornelius e Pellè come prima punta. Le scelte di D’Aversa saranno in ogni caso limitate dal numero di assenti, che resta altissimo. Nell’Atalanta è squalificato Gollini, dunque in porta gioca Sportiello. Fermo anche Toloi, il Gasp potrebbe scegliere la difesa a quattro, con Hateboer (o Maehle) e Gosens arretrati sulla linea di Romero e Djimsiti, mentre nel cuore della mediana avremo come sempre Freuler e De Roon ed infine in attacco ci sono problemi d’abbondanza: gli intoccabili in questo momento sono Malinovskyi e Zapata, in linea con l’ucraino giocheranno due tra Pessina, Pasalic, Muriel e Ilicic, a meno che si passi al 3-4-2-1 con Palomino e un uomo in meno sulla trequarti.

PRONOSTICO E QUOTE

Infine diamo uno sguardo anche al pronostico su Parma Atalanta in base alle quote dell’agenzia Snai. Nerazzurri nettamente favoriti, il segno 2 è quotato ad appena 1,18 volte la posta in palio, mentre poi si sale a quota 7,50 in caso di segno X per il pareggio e addirittura a 13 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria del Parma.



© RIPRODUZIONE RISERVATA