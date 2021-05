Diretta Sassuolo Atalanta/ Streaming video tv: Dea in pieno volo (Serie A)

DIRETTA SASSUOLO ATALANTA: GASP-DE ZERBI, CHE SPETTACOLO

Sassuolo Atalanta, in diretta dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, si gioca alle ore 15.00 di oggi pomeriggio, domenica 2 maggio 2021, per la trentaquattresima giornata di Serie A. Sfida decisamente intrigante quella che ci sarà offerta dalla diretta di Sassuolo Atalanta, perché i neroverdi di Roberto De Zerbi e i nerazzurri di Gian Piero Gasperini sono entrambi in grande forma.

Cominciamo dall’Atalanta, perché settimana scorsa la Dea si è presa il secondo posto solitario travolgendo 5-0 il Bologna: la terza qualificazione consecutiva in Champions League è sempre più vicina e Gasperini vorrebbe coglierla con il secondo posto, obiettivo per il finale di campionato che si aggiunge naturalmente alla finale di Coppa Italia. Per l’Atalanta dunque il 2020-2021 potrebbe essere una stagione ancora più memorabile delle precedenti, ma attenzione a un Sassuolo in grande crescita, che ha blindato l’ottavo posto con una striscia di vittorie consecutive compresa quella di settimana scorsa contro la Sampdoria e ora culla il sogno del settimo posto che vorrebbe dire Conference League: che cosa succederà dunque in Sassuolo Atalanta?

DIRETTA SASSUOLO ATALANTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Atalanta sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky Sport, che trasmette sette partite ad ogni giornata del campionato di Serie A, compresa questa. Gli abbonati Sky avranno di conseguenza a disposizione anche la diretta streaming video, che sarà fornita come al solito tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ATALANTA

Leggiamo adesso insieme quelle che potrebbero essere le probabili formazioni di Sassuolo Atalanta. Roberto De Zerbi potrebbe schierare Defrel come prima punta, sostenuto da Berardi, Djuricic e Boga sulla trequarti, considerati gli acciacchi di Raspadori e Caputo. In mediana ecco la coppia formata da Locatelli e uno tra Lopez ed Obiang, mentre in difesa i dubbi si concentrano sui terzini (favoriti Muldur e Rogerio) che affiancheranno i centrali Chiriches e Ferrari davanti al portiere Pegolo. Nell’Atalanta solita abbondanza in attacco, nel 4-2-3-1 nerazzurro potremmo vedere Malinovskyi, Pessina e Muriel in appoggio a Zapata, ma non sono da escludere soluzioni differenti, sia a livello di uomini sia per l’assetto tattico. Dal modulo dipenderà anche la posizione di Gosens, quarto di difesa con Toloi, Romero e Djimsiti oppure a centrocampo, dove i due perni della mediana nerazzurra saranno naturalmente ancora una volta Freuler e De Roon.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Sassuolo Atalanta in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Il segno 2 per la vittoria esterna è favorito ed è quotato a 1,50, mentre poi si sale a quota 4,75 in caso di segno X per il pareggio e fino a 5,75 volte la posta in palio sul segno 1 in caso di vittoria casalinga del Sassuolo.



