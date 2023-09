DIRETTA PARMA BARI/ Video streaming tv: ci sono oltre trenta precedenti (Serie B, 27 settembre 2023)

DIRETTA PARMA BARI: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida Parma Bari presenta due formazioni che si sono affrontate la bellezza di 31 volte partendo dal 1990. Ago della bilancia che pende maggiormente dalla parte del Parma con 19 successi su 31 partite; soltanto tre le vittorie del Bari i restanti sono terminati in pareggio. Dominio Parma praticamente assoluto all’interno di questa sfida con il Bari che vorrà di certo rifarsi nel tentativo di ampliare le statistiche della storia di questa rivalità.

Tra le tre vittorie del Bari quella più importante, è stata sicuramente quella del 2023 terminata con il risultato di 4-0 con doppietta dell’attaccante oggi del Frosinone Cheddira. Quest’anno le due formazioni si sono già affrontate nel corso dell’attuale Coppa Italia. Risultato secco di 0-3 in favore del Parma grazie alle reti realizzate da Benedyczack, Bonny e Man, quest’ultimo con un pregevole colpo di tacco terminato alle spalle di Frattali. Risultato di 4-0, già capitato tra queste due formazioni ma a colori invertiti con il Parma che ebbe la meglio sul Bari nel 2001. (Marco Genduso)

DIRETTA TV PARMA BARI STREAMING VIDEO: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Parma Bari sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Parma Bari in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

PARMA BARI: NOBILI DECADUTE A CONFRONTO

La diretta Parma Bari, in programma mercoledì 27 settembre alle ore 2o:30 allo stadio “Tardini” di Parma, sarà un match valido per la settima giornata del campionato di Serie B. Una gara che rievoca tante sfide in Serie A e che, oggi, rappresenta un big match del torneo cadetto. I gialloblù, infatti, hanno iniziato il campionato nel migliore dei modi e stazionano in vetta con 14 punti, nonostante il pareggio dell’ultimo turno contro un’altra nobile decaduta, la Sampdoria. I Galletti pugliesi, invece, vogliono cambiare marcia dopo ben quattro pareggi di fila.

PARMA BARI, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di Parma Bari, sfida in programma mercoledì 27 settembre ore 2o:30 allo stadio “Tardini” di Parma. Tra i padroni di casa mister Pecchia dovrebbe puntare su Bonny terminale offensivo del 4-2-3-1. Sulle corsie laterali Coulibaly e uno tra Zagaritis e Di Chiara. Per mister Magnani, invece, dubbio relativo alle condizioni di Koutsoupias, al suo posto pronto Maita. In difesa Dorval potrebbe far posto a Pucino sulla corsia destra.

PARMA BARI, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Parma Bari danno per favorita la squadra di mister Pecchia con il segno 1 proposto a 1.95. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 2 equivalente alla vittoria dei biancorossi è dato a 4.00 mentre il pareggio si gioca a 3.35.

