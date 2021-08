Diretta Parma Benevento/ Streaming video DAZN: potenziale sfida al vertice (Serie B)

DIRETTA PARMA BENEVENTO: SPETTACOLO AL TARDINI!

Parma Benevento, in diretta dallo stadio Ennio Tardini, va in scena alle ore 20:30 di domenica 29 agosto: un grande spettacolo quello valido per la 2^ giornata di Serie B 2021-2022, perché sul campo si affrontano due delle principali candidate alla promozione e, forse, le più accreditate a prendersela senza passare dai playoff. Scopriremo se sarà così, ma le premesse ci dicono che ducali e sanniti sono due corazzate; retrocesse a braccetto a maggio, cercheranno subito di tornare al piano di sopra.

Falsa partenza o quasi per il Parma, che si è fatto riprendere dal Frosinone negli ultimi minuti mancando quella che sarebbe stata una preziosa vittoria esterna; ha sofferto anche il Benevento, che pur subendo 3 gol ha avuto ragione dell’Alessandria. Vedremo adesso come andranno le cose nella diretta di Parma Benevento, aspettando la quale possiamo fare qualche rapida valutazione sulle scelte operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA PARMA BENEVENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Parma Benevento sarà trasmessa su Sky Sport Uno, appuntamento riservato agli abbonati della televisione satellitare al numero 201 del decoder e in mobilità con l’applicazione Sky Go; inoltre, quest’anno sappiamo che il campionato cadetto si “sdoppia” ed è fornito anche da DAZN come già nella passata stagione. I clienti di questa piattaforma avranno accesso alle immagini in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone oppure servendosi di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA BENEVENTO

Enzo Maresca ha a disposizione tante alternative per Parma Benevento: dovrebbe partire ancora con il 4-2-3-1 e una difesa con Osorio e Balogh a protezione di Gigi Buffon, mentre Sohm e Gagliolo saranno i terzini. A centrocampo Brugman fa concorrenza a Stanko Juric, verso la conferma Schiattarella e poi una linea di trequarti impreziosita da Federico Vazquez, che agirà centrale con Man e Brunetta che dovrebbero correre ai suoi lati. Davanti a tutti abbiamo Tutino, ma attenzione al polacco Benedyczak che rappresenta un’interessante alternativa tattica.

Il Benevento di Fabio Caserta adotta un modulo speculare, con altrettante scelte possibili: in difesa sembra tutto fatto con Glik-Pastina coppia centrale davanti a Paleari e due terzini come Gaetano Letizia e Foulon, a centrocampo però abbiamo Acampora e Basit che sono soluzioni in ballottaggio con Ionita e Calò, così come per gli esterni bisogna fare attenzione a Kragl che insidia Elia e Improta. Con l’ingresso dal primo minuto di Vokic invece, Roberto Insigne allargherebbe la sua posizione; davanti a tutti Sau rimane favorito, ma Moncini parte più o meno alla pari con il veterano.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fissato il suo pronostico su Parma Benevento, dando per favorita la squadra di casa anche se di poco: le quote del bookmaker ci dicono infatti che il segno 1 per la vittoria interna vale 2,50 volte quanto messo sul piatto, con l’eventualità del pareggio – identificata dal segno X – arriviamo ad un valore che corrisponde a 3,15 volte la vostra giocata mentre il segno 2, per il successo degli ospiti, porta in dote una vincita che ammonta a 2,90 volte l’importo che avrete scelto di investire.



© RIPRODUZIONE RISERVATA