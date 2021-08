Video/ Frosinone Parma (2-2): highlights e gol. Charpentier la riprende nel finale

Prima gara del campionato di serie B tra Frosinone e Parma che regala emozioni e spettacolo: possiamo ammirare gol e highlights nel video Frosinone Parma 2-2. I marcatori Zerbin, Tutino, Man e Charpentier fissano il risultato sul due a due. Andiamo a ripercorrere tutte le emozioni della gara. Man prova il cross ma non trova nessuno. Bella punizione di Brunetta, risponde bene Ravaglia. Altra punizione per il Parma, questa volta ci prova Man che la mette alta. Gatti in mezzo da punizione, respinge la difesa dei ducali. Frosinone che ora ha alzato il ritmo. Vazquez e Brunetta provano a dialogare, la difesa del Frosinone disinnesca il pericolo. Man pesca Brunetta in area che di testa non trova di poco lo specchio. Primo squillo di Tutino che entra in area ma trova l’ottimo Ravaglia. Azione personale di Canotto con Buffon che sbaglia l’uscita ma nessun giocatore del Frosinone è pronto a metterla dentro. Brunetta pesca Osorio che di testa non trova la porta. Zerbin! La sblocca il Frosinone! Canotto supera Gagliolo e crossa, respinta di Buffon con la difesa del Parma ferma, sigla Zerbin. Contropiede Frosinone con Canotto, respinge bene Buffon. Botta di Ciano da fuori area, ancora bravo Buffon a toglierla dall’incrocio. Tutino! La riprende il Parma! Vazquez per Brunetta in area di rigore, l’argentino serve un grande pallone per Tutino che non sbaglia. Dopo un solo minuto di recupero il direttore di gara manda Frosinone e Parma negli spogliatoi. Decidono al momento le reti siglate da Zerbin e Tutino.

Diretta/ Frosinone Parma (risultato finale 2-2) streaming: la riprende Charpentier

VIDEO FROSINONE PARMA: SECONDO TEMPO

Iniziativa personale di Zampano che calcia ma non trova la porta. Ancora Zampano pericoloso, Buffon risponde presente. Man! Il Parma passa in vantaggio! Ricama ancora Brunetta che serve un grandissimo pallone a Man per il sorpasso del Parma. Sfiora il tris il Parma! Vazquez calcia con il sinistro da fuori area e per poco non trova il gol. Abbiamo superato l’ora di gioco con il Parma avanti grazie alla rete siglata da Man. Tribuzzi, entrato da poco, salta Sohm e poi ci prova con il sinistro, la sfera non trova la porta. Tentativo di Canotto, sfera alta. Il Parma sta difendendo a denti stretti il prezioso vantaggio. Gatti ci prova di testa, la sfera termina alta. Pochi minuti alla fine, il Frosinone non riesce a riprenderla. Charpentier! La riprende il Frosinone! Un cross dalla destra per Charpentier che brucia Camara e supera Buffon. Termina in parità il match tra Frosinone e Parma.

VIDEO FROSINONE PARMA: IL TABELLINO

FROSINONE (4-3-3): Ravaglia; Brighenti (15’ st Cotali), Gatti, Szyminski, Zampano; Rohden (25’ st Charpentier), Maiello, Boloca; Canotto (31’ st Garritano), Ciano (31’ st Iemmello), Zerbin (25’ st Tribuzzi).

A disposizione: De Lucia, Palmisani, Vitale, Haoudi, Satariano, Bevilacqua, Koblar.

Allenatore: Grosso.

PARMA: Buffon; Sohm, Balogh, Osorio, Gagliolo; Schiattarella (33’ st Brugman), Juric; Man (41’ st Iacoponi D.), Vazquez (33’ st Camara), Brunetta; Tutino (20’ st Benedyczak).

A disposizione: Turk, Colombi, Iacoponi S., Dierckx, Zagaritis, Busi, Valenti.

Allenatore: Maresca.

Arbitro: Signor Massimiliano Irrati della sezione di Pistoia; assistenti Sigg. Alessandro Costanzo di Orvieto (Terni) e Matteo Passeri di Gubbio (Perugia); Quarto Uomo Sig. Davide Moriconi della sezione di Roma2; Var Sig. Luca Banti della sezione di Livorno, Avar Sig. Alessandro Lo Cicero della sezione di Brescia.

Marcatori: 30’ pt Zerbin, 40’ pt Tutino, 8’ st Man, 44’ st Charpentier.

Note: spettatori: Spettatori totali 5.094, di cui biglietti ospiti 50, per un incasso totale di euro 37.848,00; angoli: 9-5 per il Frosinone; ammoniti: 26’ pt Balogh, 36’ pt Gatti, 11’ st Gagliolo; recuperi: 1’ pt; 4’ st.

