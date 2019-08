Diretta Parma Burnley/ Risultato live: amichevole al Turf Moor per i ducali

Parma Burnley va in scena alle ore 16:00 di sabato 3 agosto, presso il Turf Moor: la società inglese prepara l’avvio di campionato che sarà esattamente tra una settimana, in questo stesso stadio contro il Southampton. Prosegue anche l’estate dei ducali, che dopo aver giocato contro il Micheldorf alzano la posta per affrontare una formazione della Premier League. Roberto D’Aversa punta ovviamente una salvezza senza affanni; quella che ha conquistato lo scorso anno, anche se un evidente calo nei risultati ha portato a rischiare di retrocedere. Dopo tutto stiamo parlando di una squadra che fino al 2016 era in Serie D e che ha conquistato tre promozioni consecutive; nel DNA gialloblu c’è comunque la ricerca della dimensione internazionale, di conseguenza in questa stagione la società cercherà di fare quel salto ulteriore provando se non altro a inserirsi nella corsa, o quantomeno migliorare la sua classifica. Ora, mentre aspettiamo la diretta di Parma Burnley, vediamo in che modo il tecnico dei crociati potrebbe disporre la sua squadra sul terreno di gioco del Turf Moor per affrontare questa amichevole estiva.

La diretta tv di Parma Burnley non dovrebbe essere trasmessa in diretta tv, a meno che non arrivino novità legate a variazioni di palinsesto; non sarà dunque disponibile nemmeno un servizio di diretta streaming video per questa partita amichevole, dunque per tutte le informazioni utili potrete eventualmente rivolgervi agli account ufficiali che entrambe le società mettono a disposizione sui loro profili social, in particolar modo Facebook e Twitter.

Dovremmo vedere i soliti gialloblu schierati nell’amichevole Parma Burnley: in porta Sepe, davanti a lui possono giocare Bruno Alves e Gagliolo che sono destinati ancora una volta a formare la coppia di centrali titolari che avranno dalle corsie esterne il supporto di Laurini e Gazzola. A centrocampo la regia potrebbe essere nuovamente affidata a Scozzarella, che dopo la partenza di Stulac dovrebbe avere la maglia senza troppe discussioni almeno in questo momento; Kucka e Barillà potrebbero invece essere le mezzali senza dimenticarsi di Alberto Grassi che sarà sostanzialmente chiamato alla stagione del riscatto dopo anni complicati anche a causa degli infortuni. Nel tridente d’attacco continuano a salire le quotazioni di Karamoh, che di fatto dovrebbe occupare la posizione di esterno destro; dall’altra parte naturalmente ci sarà Gervinho, al centro invece Inglese che va a caccia della migliore condizione.



