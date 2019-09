Diretta Parma Cagliari/ Streaming video DAZN: isolani ancora a zero (Serie A)

Parma Cagliari, partita diretta dal signor Fabrizio Pasqua, va in scena allo stadio Tardini con calcio d’inizio alle ore 15:00 di domenica 15 settembre: siamo arrivati alla terza giornata della Serie A 2019-2020, le due squadre tornano in campo dopo la sosta per le nazionali e sono reduci da risultati alterni. I ducali, dopo aver perso l’esordio casalingo contro la Juventus (sia pure di misura) si sono rifatti andando a prendersi tre punti importanti a Udine, confermando il valore del loro progetto e sperando che questo possa essere l’inizio di una corsa che li porti nella metà alta della classifica. Il Cagliari invece deve ancora sbloccarsi: gli isolani hanno già giocato due partite in casa e le hanno perse entrambe ma, se il ko contro l’Inter ci poteva stare, è stato in particolar modo deludente quello contro il Brescia che obbliga già Rolando Maran a inseguire e fare punti ovunque. Vedremo allora come andranno le cose nella diretta di Parma Cagliari; aspettando il calcio d’inizio della partita possiamo dare un rapido sguardo a quelle che saranno le scelte dei due allenatori, valutando le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Parma Cagliari non sarà disponibile sui canali tradizionali della vostra televisione, perchè si tratta di una delle partite che per questa giornata sono in esclusiva sulla piattaforma DAZN: gli abbonati al servizio potranno dunque seguire questa partita con il sistema della diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone oppure, volendo sfruttare la televisione, installare l’applicazione direttamente su una smart tv che si possa connettere a internet.

PROBABILI FORMAZIONI PARMA CAGLIARI

In Parma Cagliari vedremo i ducali schierati come sempre con il 4-3-3: c’è la possibilità dell’esordio di Darmian dal primo minuto, il terzino sarebbe schierato a destra con Gagliolo dall’altra parte e la coppia centrale formata da Iacoponi e Bruno Alves (un ex) davanti a Sepe. A centrocampo non si cambia: Kucka e Barillà faranno le mezzali mentre Hernani agirà in cabina di regia, davanti si va verso la conferma del giovane Kulusevski come laterale destro del tridente, scalpita Karamoh che eventualmente potrebbe essere scelto per giocare insieme agli insostituibili Inglese e Gervinho. Cagliari con modulo simile, ma un trequartista alle spalle di due attaccanti: Maran dovrebbe scegliere Castro per supportare Joao Pedro e Giovanni Simeone (verso la prima da titolare), per il resto sembrano bloccate le scelte con Ceppitelli e Klavan davanti a Olsen, due terzini come Pisacane e Luca Pellegrini a correre sulle fasce dando sostegno alle mezzali che saranno ancora una volta Rog e Nandez, giovedì si è fermato Nainggolan e dunque in regia dovremmo vedere Cigarini, che torna titolare per l’occasione.

QUOTE E PRONOSTICO

Sono i ducali a partire favoriti nel pronostico di Parma Cagliari, ma secondo l’agenzia di scommesse Snai la partita è comunque equilibrata: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una cifra pari a 2,50 volte quanto messo sul piatto, mentre con il segno 2 per il successo esterno il valore arriva solo a 2,95 volte la puntata. Vale di più l’eventualità del pareggio, regolata dal segno X: in questo caso vincereste un corrispettivo di 3,15 volte la somma investita.



