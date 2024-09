DIRETTA PARMA CAGLIARI, GARA DELICATA

All’Ennio Tardini scenderanno in campo due squadre che in Serie A non riescono a decollare. Il settimo turno in diretta Parma Cagliari dirà molto in questo lunedì 30 settembre alle ore 20.45 presso la casa degli emiliani.

Il Parma era partito forte con il pareggio cona la Fiorentina e la vittoria col Milan, ma già dalla partita successiva il rendimento è calato con il 2-1 del Napoli. La seconda sconfitta arriva contro l’Udinese mentre l’ultimo turno di Lecce ha consegnato un punto ai crociati.

Il Cagliari ha sorriso di misura per 1-0 contro la Cremonese in Coppa Italia, ma la situazione è ben diversa. In Serie A, il club sardo non vince dalla scorsa stagione dato che in campionato sono arrivati due punti per i pareggi con Roma e Como più re sconfitte di fila.

DOVE VEDERE LA DIRETTA TV PARMA CAGLIARI IN STREAMING VIDEO

Se volete assistere alla diretta Parma Cagliari, sappiate che questo match è in esclusiva su DAZN dunque niente Sky.

Per quanto riguarda la diretta Parma Cagliari streaming, solamente l’applicazione di DAZN potrà trasmettere la sfida in tempo reale su smartphone, tablet e computer.

LE PROBABILI FORMAZIONI PARMA CAGLIARI

Ora è il momento di andare a vedere le probabili formazioni della diretta Parma Cagliari. I crociati scenderanno in campo secondo il modulo 4-2-3-1. Davanti a Suzuki ci saranno Coulibaly, Balogh, Osorio e Delprato. In mediana Sohm e Bernabé con Man, Hernani e Mihaila a supporto di Bonny.

Il Cagliari avrebbe invece intenzione di schierarsi con il modulo 3-4-1-2. Tra i pali ecco Scuffet, difeso da Zappa, Mina e Luperto;. Agiranno da esterni di centrocampo Zortea e Augello con Deiola e Marin in mediana. Davanti Gaetano sarà il trequartista alle spalle di Luvumbo e Piccoli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PARMA CAGLIARI

Come ultima cosa riguardante l’analisi di questa partita, vedremo insieme le quote per le scommesse di Parma Cagliari. L’1 è naturalmente il segno favorito a 2.10 contro il segno X del pareggio a 3.60 e il 2 fisso in favore dei sardi a 3.50.

L’Over 2.5 viene dunque presentato dai bookmaekrs a 1.73 rispetto ai 2.10 dell’Under. Gol a 1.67, No Gol a 2.10.