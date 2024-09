LECCE PARMA, GOTTI SFIDA PECCHIA AL VIA DEL MARE

Il sabato sera della quinta giornata di Serie A si chiude con la diretta Lecce Parma pronta ad iniziare dalle 20,45 del 21 settembre 2024. Le due squadre sono ancora a pari punti e contano un pareggio ed una vittoria dopo le prime quattro partite.

I padroni di casa del Lecce sono reduci da uno 0 a 0 in casa del Torino e, dopo un inizio difficile, sembrano aver trovato la stabilità difensiva tipica delle squadre di Gotti. Il Parma di Pecchia, invece, fa divertire i suoi tifosi ma commette anche errori banali e da evitare per puntare alla salvezza. L’ultima partita ha visto i crociati subito una rimonta dal vantaggio di 2 a 0 in casa contro l’Udinese.

DIRETTA LECCE PARMA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Lecce Parma sarà visibile su DAZN come tutta la Serie A ma anche sui canali di Sky e in streaming su NOW TV. Come sempre, noi vi proponiamo di seguire la partita attraverso la nostra diretta testuale che vi racconterà gli episodi principali e le emozioni di questi novanta minuti.

LECCE PARMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le indiscrezioni e gli ultimi allenamenti delle due squadre ci portano a fare qualche ipotesi e vedere insieme le probabili formazioni della diretta Lecce Parma. Luca Gotti prosegue sulle sue idee e si presenterà al Via del Mare con un 4-2-3-1 ben equilibrato. Gaspar e Baschirotto sono i due difensori centrali che stanno giocando una grande stagione e vengono ben sostenuti anche delle ottime prestazioni dei due mediani che saranno ancora Pierret e Ramadani. L’attacco sarà sostenuto da Nikola Krstovic che cerca il gol dopo tante occasioni sbagliate a Torino.

Modulo a specchio quello di Fabio Pecchia che ritroverà Suzuki in porta dopo la squalifica ma ha perso Keita per lo stesso motivo. Le punte di diamante di questa squadra sono Bernabé, Man e Bonny che hanno il compito di impostare e rifinire l’azione. Lo stato di forma di Sohm e Cancellieri permette a Pecchia di fare scelte diverse anche contando che Mihaila è uscito acciaccato dalla partita contro l’Udinese e potrebbe riposare.

LECCE PARMA, LE QUOTE

Vediamo anche le quote proposte da Sisal della diretta Lecce Parma in quella che sarà una partita sicuramente molto equilibrata. L’1 per i padroni di casa è la quota fissa più bassa ed è dato a 2,20 anche per via del fattore campo a favore. Più alto il 2 per il Parma che arriva fino a 3,25 mentre il pareggio X si spinge fino a 3,40.